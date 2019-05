07.05.2019 h 17:13 commenti

Tutto pronto per i centri estivi, ecco le proposte del Cgfs in città e in montagna

Presentato un ricco programma di 14 campus in città, un collegiale di nuoto, vacanze a tutto basket a Calambrone e 2 centri avventura alla Doganaccia e a Cavarzano. Sconti del 20% per chi frequenta costantemente

Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva ha presentato il programma dei Centri estivi che inizieranno il 10 giugno e termineranno il 14 settembre: 14 campus in città, un collegiale di nuoto, vacanze a tutto basket a Calambrone e 2 centri avventura alla Doganaccia e a Cavarzano per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni.“Dal 1962 il CGFS affianca con successo i bisogni delle famiglie nella crescita dei loro bambini – spiega la direttrice del Cgfs- In estate offriamo divertimento, attività, location, tempi e costi su misura. Le proposte sono numerose sia in città che fuori e attenzione anche verso i ragazzi speciali. La vacanza perfetta per i bambini insieme ad operatori qualificati: possiamo dire un’estate in buone mani”.Un programma che presenta alcune novità: il Wild Camp al centro di scienze naturali di Galceti, l’Educamp in collaborazione con il Coni alla Repubblica dello sport a San Paolo, il Green camp cuccioli dai 3 ai 6 anni all'Istituto Comprensivo Prato Nord Meoni, lo spazio estate (3-14 anni) alla piscina di via Roma dal 19 al 23 agosto, il camp Selva Bassa a Quarrata, la vacanza sportiva all’insegna del basket al Villaggio turistico il Cenacolo Holiday House di Calambrone. “Le quote – spiega Giulio Bencini del Cgfs – sono rimaste invariate mentre l’offerta è più diversificata con possibilità di sconti fino al 20%se la frequenza è alta. Gli operatori saranno circa 40 ”.Lo scorso anno sono state 3400 le adesioni per circa 900 iscritti con ogni bambino che mediamente ha partecipato a 3-4 settimane.Conferma invece per la 2A e la piscina di Via Roma , per il camp a Calambrone e Camp Selva Bassa a Quarrata“Il Cgfs insieme ai partner che hanno scelto di legarsi a questa struttura –– danno la possibilità alle famiglie di avere un supporto per tutto il periodo estivo. E' un modo divertente per stare all'aria aperta con soluzioni diverse. Un servizio davvero importante che ha una funzione sociale per il periodo estivo”. ilPer info www.cgfs.it centriestivi.cgfs.it o direttamente alla piscina comunale di via Roma 1° piano tel. 057443621