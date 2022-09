05.09.2022 h 11:22 commenti

Tutto pronto al Cgfs per la ripartenza dei corsi di nuoto e delle attività in piscina

Dal 9 settembre riapriranno le piscine al chiuso, con corsi adatti ad ogni età e a ogni livello, dal pre-nuoto (3-5 anni) all’avviamento e al perfezionamento (6-17 anni)

Riparte di slancio la nuova stagione sportiva 2022/2023 del Cgfs. La prima attività a prendere il via sarà quella dei corsi di nuoto. Dal 9 settembre riapriranno quindi le attività nelle piscine al chiuso, con corsi adatti ad ogni età e a ogni livello, dal pre-nuoto (3-5 anni) all’avviamento e al perfezionamento (6-17 anni). Il programma dei vari corsi è davvero molto vasto, distribuito in tutte le piscine e disponibile in tutti i giorni della settimana, generalmente dalle 16.30 alle 19, compreso il sabato (anche la mattina).

Alla piscina Gescal in particolare, inoltre, sono confermati i corsi di acquaticità in vasca assieme a un genitore per i bimbi dai 3 mesi ai 3 anni. Da segnalare che i bimbi più piccoli, da 3 mesi a 5 anni, possono, previa prenotazione, effettuare una prova gratuita prima di iscriversi ai corsi di acquaticità in acqua o di pre-nuoto.

“Come Centro Giovanile di Formazione Sportiva stiamo dando continuità al forte impegno dedicato alle discipline acquatiche durante la scorsa stagione sportiva e durante l’estate, con la promozione delle attività di avviamento al nuoto e l’affiancamento di occasioni di formazione ed educazione sportiva anche per atleti agonisti, oltre che per gli educatori e i tecnici – commenta il direttore generale del Cgfs, Mirko Bassi -. Mi piace ricordare, in questo senso, il grande successo della masterclass di Filippo Magnini, campione del mondo di nuoto, Mike Maric, campione del mondo di apnea e Luca di Tolla, specialista in nutrizione sportiva, realizzata lo scorso giugno alla piscina di via Roma. Abbiamo già in calendario nuove occasioni di sport e di festa da dedicare ai più piccoli, ai giovani nuotatori e alle loro famiglie, a novembre di quest’anno, a marzo e a giugno del prossimo anno”.

Partecipare ai corsi di nuoto è abbastanza semplice. La prima iscrizione dovrà essere effettuata nell’ufficio che si trova in via Roma 258, nei locali al primo piano della Piscina Colzi-Martini, che è aperto il lunedì e venerdì mattina, dalle 8.15 alle 13, e il mercoledì e giovedì pomeriggio, dalle 12 alle 17. Le iscrizioni successive alla prima potranno invece essere confermate anche online, tramite un link appositamente dedicato che verrà consegnato alle famiglie interessate.

“Vogliamo che Prato continui ad essere una città con una cultura natatoria importante – chiosa Andrea Natali, coordinatore delle discipline acquatiche del Cgfs -. Il grande successo degli europei di nuoto a Roma ha rinnovato l’entusiasmo e la motivazione per continuare a coltivare l’avviamento al nuoto con uno sguardo attento all’inclusione, ma anche all’agonismo. In accordo con le società sportive del territorio continueremo per questo a proporre valide esperienze di sport per i giovani della nostra città”.

Per ulteriori informazioni mandare una mail a: iscrizioni@cgfs.it, oppure contattare lo 0574/43621.