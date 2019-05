22.05.2019 h 17:48 commenti

Tutto più semplice con lo sportello telematico, la scrivania personalizzata del cittadino

Grazie all'incrocio di diverse banche dati, il nuovo portale del Comune permette di accedere alle proprie informazioni e di usufruire dei servizi online

È attivo dal 22 maggio il nuovo sportello telematico cittadino, portale a cui si accede dalla home page del sito del Comune di Prato e che al suo interno presenta in modo organizzato i servizi online a disposizione di cittadini e imprese.

Parte quindi dai servizi online il lavoro dell’amministrazione che, già dall’anno scorso, sta progettando il suo nuovo sito. La novità riguarda anche la grafica che assumerà un nuovo aspetto, in linea con quello degli altri portali della pubblica amministrazione nazionale. Gradualmente verranno aggiornate anche tutte le altre sezioni del sito.

Per accedere allo sportello automatico, ancora in fase di sperimentazione, il cittadino deve autenticarsi con Spid, il sistema pubblico di identità digitale. Si tratta di una sorta di password unica che permette di accedere ai servizi online di tutta la pubblica amministrazione. In questo modo è possibile l'accesso a una scrivania personalizzata con le informazioni specifiche che riguardano il singolo cittadino e i componenti del suo stato di famiglia: appuntamenti, comunicazioni, pratiche, servizi attivi e da pagare.

Il vantaggio dello sportello è quindi quello di avere un unico punto di accesso che contiene tutti i dati personali e di poterne fruire anche dai dispositivi mobili.

La creazione della pagina personalizzata é stata possibile grazie al lavoro di sincronizzazione della varie banche dati: anagrafe, servizi scolastici, edilizia, scuola di musica, permessi di accesso e di sosta ed iscrizioni ai corsi. Il Comune continua a lavorare per integrare altri servizi e altre informazioni, per esempio immigrazione, tributi e passi carrabili.

Nei prossimi tre mesi i cittadini potranno utilizzare la piattaforma e inviare suggerimenti e osservazioni attraverso un apposito form. Un modo per continuare a progettare il nuovo sito con l'aiuto dei cittadini, uno degli obiettivi del Comune. La versione nuova e definitiva sarà online da settembre prossimo.





