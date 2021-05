16.05.2021 h 17:17 commenti

Tutto esaurito per le giornate Fai di Primavera dedicate alla Val di Bisenzio

In 730 hanno visitato i luoghi del maestro Saetti a Montepiano e quelli della produzione della Beste. Il delegato provinciale Gori: "Nonostante la pioggia nessuna defezione, in tanti hanno riscoperto il fascino del luogo di vileggiatura del 900"

La pioggia non ha rovinato le giornate del Fai di primavera, sono 730 i visitatori che hanno partecipato all'iniziativa prevista per questo fine settimana. Il binomio arte e produzione continua a piacere a Montepiano i luoghi cari al maestro Setti e la Beste di Cantagallo, una delle aziende tessili dell'alta val di Bisenzio.“Non abbiamo avuto nessuna defezione – spiega il delegato provinciale Paolo Gori – nonostante il tempo inclemente. A Montepiano il 20% dei visitatori veniva da fuori provincia, con visita da Bologna, Siena e Livorno. Oltre ad apprezzare i luoghi di tutti sono rimasti affascinati dal paese. Alle Beste, invece, è piaciuta soprattutto la visita guidata al ciclo produttivo dal tessuto fino al capo finito”. A fare da ciceroni i due titolari: Giovanni e Matteo Santi che hanno anche illustrato le nuove tecniche legate alla sostenibilità ambientale.A Montepiano, luogo di villeggiature durante il secolo scorso, le visite prevedono un percorso a più tappe: dal mulino al prato del Sole, luogo di contemplazione per cittadini e turisti, dalla badia – l’antico monastero vallombrosano fondato dal beato Pietro, scrigno di storia e arte - alla cappella delle Carmelitane dell'Istituto Santa Teresa dove è custodito l'affresco che il maestro Saetti dedicò alla Virgo carmeli, recentemente restaurato con l'intervento del Comune.”Con questa iniziativa – conclude Gori – abbiamo fatto conoscere un luogo dove si può fare un turismo lento e a contatto con la natura, e in tanti oggi hanno anche assaggiato la cucina tipica. Un piccolo contributo che abbiamo voluto fare anche nei confronti degli esercizi commerciali. E ora stiamo già pensando alle giornate d'autunno con la riapertura di un luogo speciale ”.