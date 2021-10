17.10.2021 h 18:56 commenti

Tutto esaurito per le giornate del Fai d'autunno, settecento i visitatori tra sabato e domenica

Alle officine Galileo 155 visitatori, alla Quadreria di Palazzo Comunale oltre 320 persone guidate dai ciceroni del Convitto Cicognini, alla Rocca di Vernio 293 presenze, le guide hanno fatto gli straordinari per accontentare i quaranta fuori lista

Tutto esaurito per le due giornate del Fai di Autunno. Sold out per le officine Galileo, la Quadreria di Palazzo comunale a Prato e per la Rocca di Vernio, qui i visitatori sono stati 293 rispetto ai 250 previsti dalle prenotazioni, grazie alla disponibilità delle guide che hanno fatto gli straordinari. Oltre 320 persone guidate da 32 apprendisti ciceroni del Convitto Cicognini hanno potuto conoscere e apprezzare parte della collezione di Palazzo Pretorio che ha trovato casa nelle stanze del Comune, compresa quella del sindaco. Alle officine Galileo sono stati 155 visitatori. “Ovunque – ha sottolineato Paolo Gori delegato territoriale per Prato - ho potuto constatare la soddisfazione dei visitatori e la competenza delle guide, Ora il prossimo appuntamento è per la primavera.“

