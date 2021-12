15.12.2021 h 12:38 commenti

Tutto esaurito al pronto soccorso del Santo Stefano: 26 pazienti in attesa di un posto letto

Nelle 24 ore gli accessi sono stati 233, quasi 10 ogni ora. L'imbuto si crea in uscita per la difficoltà di trovare dove ricoverare chi ne ha bisogno. I malati saranno divisi tra Villa Fiorita, La Melagrana e la palazzina del vecchio ospedale

Alle 11.40 di stamani, 15 dicembre, al pronto soccorso del Santo Stefano di Prato erano 26 i pazienti già trattati ma ancora in attesa di un posto letto. In totale, invece, nelle 24 ore, sono stati 233 gli accessi fatti al pronto soccorso, in pratica una media di quasi 10 ogni ora.

Bastano questi numeri per confermare, se ce ne fosse ulteriormente bisogno, la situazione di eterna emergenza che affligge la struttura pratese, da sempre quella con il maggior numero di accessi dell'intera Asl Toscana centro e con inevitabili ripercussioni sui pazienti, nonostante gli sforzi e l'abnegazione del personale dai medici agli infermieri fino alle oss. Proprio su Notizie di Prato, qualche giorno fa, il dottor Simone Magazzini , responsabile del dipartimento di Emergenza-urgenza dell'Asl Toscana Centro, aveva auspicato una totale riorganizzazione del servizio, per evitare l'imbuto che si viene a creare, una volta trattato il paziente, nella ricerca di un posto letto, che a volte richiede anche 48 ore di tempo, durante il quale il paziente resta in carico al pronto soccorso, finendo per congestionare ancora di più una struttura che, invece, dovrebbe occuparsi solo della fase emergenziale del trattamento.

Cosa che si sta verificando anche oggi, con il personale del pronto soccorso che sta cercando una sistemazione per i 26 pazienti in attesa di un ricovero. Si tratta in gran parte di anziani, che necessitano di un'assistenza ospedaliera ma a bassa intensità di cura, le cosiddette "low care". La ricerca dei posti letto, quindi, viene fatta nelle strutture dedicate presenti sul territorio: Villa Fiorita (dove i posti sono 20), La Melagrana a Narnali e la palazzina del vecchio ospedale. Una volta trovato il posto disponibile, poi, si rende necessario fare intervenire un'ambulanza per il trasferimento del paziente, allungando così ulteriormente i tempi.