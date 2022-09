07.09.2022 h 15:19 commenti

Tutto da rifare per l'assegnazione delle cattedre annuali: le graduatorie sono sbagliate

Annullati oltre 1.500 contratti, i docenti era già stati convocati per la firma. L'errore dell' algoritmo creato dal Miur riguarda le graduatorie provinciali. A pochi giorni dall'inizio della scuola gli organici sono ancora incompleti

A pochi giorni dall' inizio della scuola, la prima campanella suonerà il 15 settembre, oltre al problema del personale Ata ( leggi ), si aggiunge anche quello delle nomine a tempo determinato degli insegnanti . Il D day era ieri ma, nonostante la pubblicazione sul sito dell'ufficio scolastico provinciale delle disponibilità, all'ultimo momento tutto è saltato. L' errore nell'assegnazione degli incarichi è del Ministero della Pubblica istruzione: l'algoritmo non ha abbinato in modo corretto punteggi e preferenze delle scuole ai singoli docenti che sono nelel graduatorie provinciali. Immediate le proteste di chi, nonostante avesse i titoli, non era presente in graduatoria oppure si è ritrovato nella parte bassa e quindi con incarichi a meno ore. Risultato: tutto da rifare."Esprimiamo solidarietà ai tanti docenti della provincia Prato a cui è stato stracciato il contratto davanti agli occhi per errori nelle graduatorie! Nonostante le parole del ministro, che aveva assicurato che dal 1 settembre non ci sarebbero state cattedre vuote, in realtà c’è una forte mancanza di collegamento tra il Ministero e gli Uffici scolastici regionali e provinciali” dichiarano i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri, componente della Commissione Cultura e Istruzione, Alessandro Capecchi, presidente della Commissione Controllo, e la candidata alla Camera dei Deputati Chiara La Porta.