01.11.2022 h 16:24 commenti

Tutto da rifare per il processo sulla maxitruffa con camici antiCovid. La Cassazione: "Si deve fare a Roma"

Resta a Prato solo la parte del processo che riguarda i confezionisti cinesi chiamati a rispondere di sfruttamento del lavoro e di impiego della manodopera clandestina. Di tutte le altre accuse, dalla truffa aggravata ai danni dello Stato alla frode nelle pubbliche forniture, si occuperanno i magistrati romani

Trasloca a Roma il processo sulla truffa milionaria ai danni dello Stato per la fornitura di montagne di tute e di camici anticovid in piena emergenza sanitaria, scoperta da un’inchiesta della procura di Prato che la scorsa estate mise nei guai una quarantina di persone, diverse delle quali finite agli arresti. Lo ha deciso la Cassazione che nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 novembre, ha accolto le richieste degli avvocati Giuseppe Valentini e Fabio Viglione, difensori di Massimiliano Piccolo, imprenditore romano a capo, assieme al fratello Samuele, anche lui imputato, del consorzio Gap, aggiudicatario di un appalto da 43 milioni di euro, diviso in più commesse, per la realizzazione di 11 milioni di pezzi tra tute e camici per medici e infermieri impegnati a combattere il virus negli ospedali italiani e, in parte, alla Asl 2 di Roma.

Si tratta del più grosso contratto gestito dal Commissario straordinario durante il complicatissimo periodo della pandemia. Migliaia e migliaia di dispositivi anticontagio cuciti in gran parte nelle confezioni cinesi del distretto pratese ma la cui produzione, stando alla ricostruzione fornita dagli avvocati ai giudici della Corte suprema, sarebbe avvenuta in un territorio che ricade sotto la giurisdizione del tribunale di Roma. La Cassazione ha anche revocato qualsiasi misura cautelare ancora in vigore e disposto la trasmissione degli atti alla procura romana. Una sentenza che fa esultare non solo gli avvocati di Massimiliano Piccolo, ma anche quelli degli altri imputati. Sulla competenza territoriale avevano insistito tantissimo anche gli avvocati di Samuele Piccolo, Domenico Mariani e Marco Rocchi, e l’avvocato Antonio Paparo, difensore di Gianluca Forieri, responsabile dell’area legale di Gap: al giudice di Prato, nell’udienza di qualche giorno fa, avevano contestato il fatto che il processo fosse stato incardinato a Prato. Udienza che è stata l’ultima: la prossima servirà solo a prendere atto della sentenza della Cassazione, oltre che per procedere allo stralcio che manterrà in città solo la parte del processo relativa ai reati addebitati ai confezionisti cinesi, e cioè lo sfruttamento del lavoro e l’impiego della manodopera clandestina.

Il pubblico ministero, Lorenzo Boscagli, titolare della complessa e intricata inchiesta, aveva ricostruito date, passaggi, fatturazioni, rapporti, contatti tra il consorzio romano e gli imprenditori cinesi per collocare la primissima produzione dell’appalto a Prato ma, ieri, la Cassazione ha scombinato il ragionamento accogliendo le tesi delle difese degli imputati. Sette su 34 le persone coinvolte nell’inchiesta per le quali nelle settimane scorse si è aperto il processo con rito immediato e che ora, al netto delle imputazioni in materia di lavoro, prenderà la via di Roma che dovrà occuparsi di diversi capi di imputazione: frode in pubbliche forniture, nelle truffa aggravata ai danni dello Stato, violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione. Un appalto ricco, gestito secondo le procedure semplificate in vigore durante la pandemia, con controlli meno stringenti: secondo l’accusa, sarebbe stato questo il terreno fertile su cui il consorzio Gap si sarebbe mosso per accaparrarsi la maxi fornitura. Maxi fornitura la cui produzione, spiegano ancora le carte degli investigatori, sarebbe stata sparsa un po’ in tutta Italia, in Albania e, in larga parte, nel distretto pratese capace di produrre a ciclo continuo e a prezzi miseri grazie alla forza lavoro delle ditte cinesi. Una congiunzione astrale perfetta, sostiene l’accusa, realizzata grazie ad un rappresentante tessile di Carmignano, anche lui finito agli arresti, che avrebbe fatto incontrare domanda e offerta, imprenditori romani e confezionisti cinesi che, secondo i termini del contratto pubblico, non potevano combinare accordi di subappalto in quanto espressamente vietati. nadia tarantino

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus