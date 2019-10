08.10.2019 h 18:45 commenti

Tutti pazzi per i Lego: sabato e domenica una due giorni al Castello dell'Imperatore

L'appuntamento dedicato alla creatività e all’estro dei ‘piccoli costruttori’ torna nel finesettimana

Spazio a fantasia, estro e ingegno fra le mura del Castello dell’Imperatore di Prato dove, sabato 12 e domenica 13 ottobre, è in programma Mattoncini Lego al Castello, un nuovo appuntamento nel segno della creatività e del divertimento promosso da Chora e CoopCulture in occasione di F@Mu, Famiglie al Museo edizione 2019. Dopo il grande successo dello scorso anno l’evento raddoppia, con due giornate da dedicare alla realizzazione di nuove ‘opere’ in compagnia. Sabato 12 ottobre 4 diverse sessioni di gioco, una ogni ora a partire dalle 15; domenica 13 ottobre ben 6 sessioni a partire dalle 10 (poi alle 11 e alle 12 e dopo la pausa alle 15, alle 16 e alle 17).

Per ogni sessione di gioco, composta da un bambino e un adulto, il numero massimo di partecipanti è 60 per cui è necessario prenotarsi, a partire da domani giovedì 10 ottobre (in orario 10/16) al numero 0574/38207 o direttamente il giorno dell’evento se ci sono posti ancora disponibili. L’area gioco è a cura del negozio Mattoncini di Prato, specializzato in costruzioni Lego®.

L’ingresso alla manifestazione ha un costo di 5 euro per una sessione di gioco, sconto del 20% per i soci Unicoop Firenze e per i tesserati Gispi. Con il biglietto della manifestazione si potrà usufruire di agevolazioni sull’ingresso ai musei della rete PratoMusei (Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Centro per l’arte contemporanea Pecci e Musei Dioesani.