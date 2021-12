22.12.2021 h 12:23 commenti

Tutti occupati i posti Covid nella terapia intensiva al Santo Stefano, l'80% dei ricoverati non è vaccinato

Il sindaco Biffoni ha fatto il punto della situazione durante la riunione congiunta delle commissioni 3 e 4. Resi noti anche i dati sui controlli per il green pass effettuati sia sul territorio comunale sia su quello provinciale

alessandra agrati

L'80% dei ricoverati attuali nelle terapie intensive dell'ospedale Santo Stefano, dove oggi 22 dicembre sono occupati tutti i dieci posti con pazienti intubati, non sono vaccinati. I ricoverati nel reparto Covid sono invece 18, quindi ci sono ancora posti liberi, e il 31% necessita del ventilatore..I dati sono stati forniti questa mattina dal sindaco Matteo Biffoni, intervenuto nella commissione 3 e 4 riunite congiuntamente per fare il punto sulla pandemia in città.“La situazione a Prato per ora è sotto controllo – ha spiegato Biffoni – l'ordinanza sull'uso obbligatorio delle mascherine non è entrata in vigore anche perchè la maggior parte dei pratesi che in questi giorni si è dedicata allo shopping natalizio nelle vie del centro storico, utilizza comunque le protezioni. In ogni caso aspettiamo le decisioni del governo. Per quanto riguarda l'ospedale, nel reparto Covid ci sono ancora letti a disposizione, mentre la terapia intensiva continua ad accogliere pazienti provenienti anche da altre realtà toscane”.Sul fronte controlli, secondo i dati forniti dall'assessore alla Municipale Flora Leoni, dal 6 dicembre ad oggi sono state impiegate 45 pattuglie che hanno eseguito 1.410 controlli sui super green pass e sanzionate 9 persone perchè non in regola. Per quanto riguarda i controlli negli esercizi pubblici sono stati 107 che hanno portato a 7 multe. Capitolo a parte per gli autobus dove le linee controllate sono state 43. “Le persone senza green pass - fanno sapere da Autolinee Toscane - stanno diminuendo rispetto all'inizio di dicembre. I nostri controllori non possono fare multe, ma soltanto verificare la validità del certificato verde. Evidentemente la loro presenza alle fermate ha funzionato”.In totale, secondo i dati forniti dalla Prefettura di Prato che riguardano tutta la provincia, dal 6 dicembre sono state controllate 6.400 persone, 61 quelle sanzionate, gli esercizi controllati sono stati 813, quelli sanzionati 23.Durante la commissione il consigliere Marco Wong ha nuovamente sollevato la questione del grren pass per chi si è vaccinato con vaccini non omologati in Europa, la risposta però, è di competenza nazionale e non locale.