18.03.2019 h 08:52 commenti

Tutti in sella alla Vespa per andare a donare il sangue

Un nutrito gruppo di soci del Club con sede a Montemurlo ha deciso di accettare l'invito dell'Avis

Continua con il Vespa Club Montemurlo la collaborazione di Avis con le società, circoli e club, impegnati nel sociale, per promuovere al loro interno la cultura del dono.

Sabato 16 marzo un nutrito gruppo di Vespisti, accompagnati da Mario De Luca, si è presentato al Centro Trasfusionale del Santo Stefano, con molti soci alla prima donazione, frutto dell’opera di sensibilizzazione svolta a monte dell’evento, all’interno del gruppo, in collaborazione con Avis.

Il Vespa Club Montemurlo nasce nel 2007, da un idea del presidente Ilo Salvatici, che con un gruppo di amici ha portato il vespismo nel territorio pratese. Nel corso degli anni il club è cresciuto molto in numero di soci. Da sempre è impegnato nell'organizzazione di eventi legati al mondo Vespa e nel sociale, oggi Daniele Alfonsi ha raccolto il testimone dello storico presidente fondatore, che non è più con noi, e porta avanti il suo progetto di amicizia e solidarietà.

La sede è in via Montalese 179 presso il circolo Gelli di Bagnolo a Montemurlo, si riuniscono tutti i mercoledì dalle 21 in poi.