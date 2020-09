04.09.2020 h 23:31 commenti

Tutti in fila in piazza del Comune per il test anticovid: successo per la prima serata dell'iniziativa

Tanti giovani ma anche famiglie e persone rientrate dalle vacanze si sono messi pazientemente in coda davanti al triage allestito da Comune e associazioni di volontariato. Il vicesindaco Biancalani: "Non ne aspettavamo così tanti, bella dimostrazione di senso civico"

alessandra agrati

Sono stati centinaia i pratesi, giovani ma non solo, che ieri sera 4 settembre si sono sottoposti al test rapido antiCovid in piazza del Comune, nella prima della due serate dell'iniziativa "Movida Si.Cura" promossa dal Comune con le associazioni di volontariato.Così tanti che alla fine sono stati usati più test di quelli preventivati. E stasera si replica.I primi sono arrivati già malle 20,30, un'ora e mezzo prima dell'ora fissata, gli ultimi a tarda notte. Tutti hanno aspettato pazientemente il proprio turno per sottoporsi al test sierologico in piazza del Comune. Famiglie, giovani, anziani, persone di mezza età, disabili che, con l'aumento dei contagi degli ultimi giorni hanno deciso di controllare se avevano contratto l'infezione.Chi risulta positivo al test rapido dovrà poi fare il tampone nasofaringeo, per vedere se l'infezione è tuttora in atto oppure se si tratta di un vecchio contagio. Il test rapido rivela infatti la presenza degli anticorpi e non del virus.“Siamo qui perché rientrati da una vacanza in Sardegna – spiegano due giovani fidanzati – vogliamo andare a trovare i nonni e prima dobbiamo essere sicuri di non contagiarli”. In coda anche una badante. “Lavoro con una persona anziana – spiega – e quindi è sempre meglio essere controllati”. Per altri invece è il senso civico a prevalere “Credo che sia una bellissima iniziativa – spiega una signora in cima alla coda - sono venuta presto per evitare di stare tanto in fila, ho comunque atteso, ma ora finalmente tocca a me”.Lo screening è stato voluto dall'amministrazione comunale con la collaborazione della Misericordia, la Croce Rossa, la Pubblica Assistenza e i carabinieri in congedo che hanno organizzato il servizio d'ordine.Due file parallele si sono mosse alla volta del triage collocato in piazza del Comune, qui i volontari hanno distribuito un questionario per raccogliere i dati anagrafici, dopo il test si è formata un'altra coda in attesa del risultato. In caso di positività del test immediatamente è scattata la procedura anticovid in attesa del tampone. “Non ci aspettavamo così tanta gente – ha commentato il vice sindaco Luigi Biancalani – ma sono soddisfatto perchè ha prevalso il senso civico e ora abbiamo maggiori dati per capire come si muove il virus anche sul nostro territorio”Questa sera, sempre dalle 22 alle 2 di notte l'operazione sarà ripetuta, i test a disposizione per entrambe le serate sono 1.200.