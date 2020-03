25.03.2020 h 16:13 commenti

Tutti in fila per ritirare le mascherine, ecco la nuova donazione della Chiesa Evangelica

L'iniziativa è stata spalmata su dieci diversi punti di distribuzione e una sessantina di volontari ne ha garantito il corretto svolgimento senza assembramenti

Mascherine chirurgiche per tutti, anche per chi passa per caso davanti ai dieci punti di distribuzione che oggi pomeriggio, 25 marzo, la Chiesa evangelica cinese, ha organizzato in tutto il territorio comunale per l'iniziativa "Operazione buon vicino". Qui siamo in via Verona al Soccorso dove l'associazione ha una grande sede con all'interno un centro ricreativo, delle aule per il dopo scuola dei figli dei fedeli e naturalmente una chiesa che viene utilizzata anche dagli Evangelici italiani.





La foto che segue invece, immortala il lavoro che i volontari hanno fatto in via Danubio al centro "Parola della grazia".

Cinquantamila i pezzi distribuiti oggi, che si aggiungono a quelli consegnati nei giorni scorsi a ospedale, protezione civile e forze dell'ordine per un totale di oltre 100mila mascherine. Il tutto accompagnato da un messaggio di speranza e di fratellanza. "Per noi è importante diffondere le parole di Gesù e in questo momento cosi difficile per tutti è ancora più significativo farlo. - spiega il pastore Mosè Polverino, vicepresidente dell'associazione - Dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri. Gesù ci ha dato queste mascherine e noi le distribuiamo a tutti gratuitamente".

L'organizzazione è stata perfetta su tutti i fronti: sono stati rispettati il divieto di assembramento, le distanze tra le persone e la tutela dei sessanta volontari in campo, armati di tuta, mascherina e occhiali. Niente è stato lasciato al caso per il bene di se stessi e degli altri. "Quando finirà questa emergenza - conclude Mosè - siamo sicuri che inizierà una nuova fase nei rapporti tra i pratese e i cinesi. Queste difficoltà ci stanno aiutando a conoscerci di più e a collaborare abbattendo ogni muro e ogni distanza culturale".

