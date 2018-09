09.09.2018 h 19:49 commenti

Tutti in coda per i tesori della Galleria degli Alberti: si replica la prossima settimana

Straordinario successo di pubblico, la decisione di una proroga per permettere a tutti di visitare la mostra. Il sindaco Biffoni: "La città ha risposto con un entusiasmo oltre le aspettative"

Straordinario successo per la riapertura al pubblico di Palazzo degli Alberti in occasione della mostra di 11 capolavori della Galleria. All'apertura per i giorni della Festa dell'8 settembre i pratesi hanno risposto con entusiasmo. "La città aspettava da tempo questo momento, l'entusiasmo e il desidero di rivedere queste opere sono state oltre ogni aspettativa. Mi aspettavo tanta attesa e quindi una risposta forte da parte dei pratesi e questi tre giorni lo hanno confermato. Per questo abbiamo lavorato con impegno, in sinergia con tutti gli attori coinvolti, perché le opere fossero di nuovo fruibili al pubblico", sottolinea il sindaco Matteo Biffoni.

Questa mattina il sindaco e Michele Coppola, direttore centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo si sono sentiti telefonicamente e, vista la straordinaria affluenza, hanno concordato l'apertura della Galleria degli Alberti anche per il prossimo fine settimana (con modalità che saranno comunicate), così da offrire la possibilità di una visita a coloro che in questi tre giorni non sono riusciti ad accedere alla mostra. Un successo per il quale il sindaco ringrazia la disponibilità della banca: "Ringrazio Intesa Sanpaolo che replicherà questa apertura straordinaria, dando la possibilità a tutti i pratesi di apprezzare i capolavori della collezione attesi da tanto tempo".

“Assistiamo con soddisfazione alle centinaia di persone che visitano la Galleria di Palazzo degli Alberti che Intesa Sanpaolo ha riaperto proprio pensando a Prato e alla sua comunità. Con piena disponibilità abbiamo deciso di aprire anche il prossimo fine settimana per consentire a tutti di poter ammirare un grande patrimonio di arte e cultura italiano” commenta Michele Coppola.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus