06.04.2018 h 20:39 commenti

Tutti in classe dopo 60 anni, rimpatriata di diamante all'istituto delle Minime del Sacro Cuore

La quinta dei ragazzi del '48 si è ritrovata a cena per festeggiare e ricordare i bei tempi passati. Tra gli alunni che hanno fatto strada c'è il baritono Giorgio Gatti

E.B.

Sessant'anni di storia hanno cambiato solo stature, capelli e colore della stampa delle foto. Non il sorriso. Quello è lo stesso del 1958, anno in cui questi bambini, nati nel 1948, frequentavano la quinta elementare all'istituto delle Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano. Il tempo passa e sbiadisce molte cose ma rafforza la tenerezza nel ricordare gli anni della spensieratezza. E così, a 60 anni di distanza dalla fine delle scuole elementari, i 31 bambini della foto in bianca e nero si sono ritrovati tutti assieme per rivivere quei momenti lontani con qualche solco in più sul viso e una spolverata di bianco sulla testa. La serata si è svolta giovedì 5 aprile al Circolo mcl Ambra, preceduta dallo scatto della foto di gruppo nel giardino delle Minime del Sacro Cuore a oltre mezzo secolo di distanza. Suor Isabella e suor Roberta, maestre della classe, non ci sono più come purtroppo alcuni alunni. Tra i personaggi diventati famosi spicca il volto sorridente del baritono Giorgio Gatti che ha commosso i compagni di classe intonando Fratello sole e sorella luna dopo lo scatto fotografico alla grotta. I promotori della rimpatriata sono stati Piero Coppini e Giancarlo Fiaschi, con il supporto dell'instancabile Loris Margheri. "I preparativi sono iniziati due mesi fa, - racconta Coppini - c'è voluto tempo per rintracciare i compagni. Non tutti sono rimasti a vivere a Poggio. E a proposito, dovevamo scegliere una data che non si accavallasse con gli impegni artistici di Gatti che abita a Roma. L'occasione giusta è arrivata con la sua partecipazione all'opera "Tutti mi chiamano" dal Barbiere di Siviglia al teatro dell'opera di Firenze dall'19 al 21 aprile, ed eccoci qua". Tanti gli aneddoti mai dimenticati da questi giovani settantenni, accompagnati dai rispettivi coniugi per condividere una simpatica serata d'amarcord. Scopriamo che i più bravi erano Viviana Belli e Alessandro Puliti. Sugli ultimi in classifica invece, non si registra l'unanimità. C'è chi, come Maria Luisa Allori, è arrivato preparato alla serata recuperando dall'angolo dei ricordi un tema dedicato alla propria maestra scritto esattamente 60 anni fa, letto davanti al resto della "vecchia"scolaresca. Un documento utile per ricordare che all'epoca, la stufa in classe si metteva in funzione solo quando era molto freddo e che l'insegnante era tanto buona da accendere la radio a metà mattina. La serata si è conclusa con un brindisi accompagnato da "Libiamo nei lieti calici" tratto dalla Traviata di Verdi, cantato a squarcia gola da tutta la comitiva guidata da Giorgio Gatti. E ora la gara tra chi riconosce i piccoli e i grandi alunni nelle due foto, può cominciare.