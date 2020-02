20.02.2020 h 10:55 commenti

Tutti a scuola a piedi. Anche a Carmignano arriva il Pedibus

Il progetto partirà in via sperimentale il 9 marzo ed è rivolto agli alunni dalla terza alla quinta della scuola Quinto Martini di Seano

Tutti in viaggio con il Pedibus. Anche nel Comune di Carmignano arriva, in via sperimentale da marzo a giugno alla scuola primaria Quinto Martini di Seano, il Pedibus. Una realtà consolidata in molti paesi del mondo e diffusa anche in tanti Comuni italiani, che consiste nell'accompagnamento degli alunni a scuola con l'intento di incentivare modelli di mobilità sostenibili alternativi all'uso del mezzo privato che consentano di raggiungere a piedi la scuola, favorendo così l'autonomia dei bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile e alla socializzazione tra coetanei. Un vero e proprio scuolabus umano composto da un gruppo di bambini "passeggeri" e da due adulti "autisti" e "controllori", dove gli studenti aspettano il Pedibus alle fermate contrassegnate da un’apposita segnaletica.

Il Pedibus prenderà il via lunedì 9 marzo e proseguirà fino al 5 giugno, è gratuito ed è rivolto agli alunni dalla terza alla quinta della scuola primaria Quinto Martini di Seano. Si tratta di una prima sperimentazione, l'intenzione dell'amministrazione è, infatti, quella di allargare il progetto anche alle altre due scuole primarie presenti sul territorio, la Bogardo Buricchi di Carmignano e la Nazario Sauro di Comeana. Un servizio sicuro e vantaggioso sia per gli alunni che per i genitori, e che andrà a beneficio dell'intera collettività. Il Pedibus, infatti, rispetta l'ambiente e non inquina, riduce il traffico, contribuisce a divulgare un'esperienza virtuosa e incentiva tutti quei percorsi di mobilità sostenibile che l'amministrazione sostiene da tempo.

Il progetto è promosso dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Carmignano in sinergia con l'assessorato alla Pubblica Istruzione, con la collaborazione dell'Associazione per i diritti degli anziani (Ada) di Prato. Nei giorni scorsi il progetto è stato presentato ai genitori dal sindaco, dagli assessori all'Ambiente e alla Pubblica Istruzione, dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Il Pontormo Luca Borgioli e da Patrizia Bartolini di Ada Prato.

La sperimentazione sarà attiva dal lunedì al venerdì dal 9 marzo al 5 giugno (esclusi i giorni di chiusura della scuola). Sono due i capolinea, segnalati con appositi cartelli, dai quali partirà il servizio: uno è in piazza IV Novembre, l’altro in via Don Minzoni (fronte pista ciclabile). Il ritrovo è, in entrambi i casi, dalle 8 alle 8.20, la partenza alle 8.20, con ingresso a scuola alle 8.30. Il tragitto percorso seguirà principalmente il tracciato della pista ciclopedonale lungo il torrente Furba. Gli alunni iscritti al Pedibus dovranno essere presenti al capolinea negli orari indicati, accompagnati da un adulto; agli orari prefissati il Pedibus partirà con gli alunni presenti, i genitori non potranno far accordare i bambini al Pedibus già in cammino. I bambini dovranno indossare la pettorina catarifrangente che verrà loro consegnata dal Comune. I ragazzi saranno supportati da due accompagnatori, che staranno uno in testa e uno in coda al gruppo.

Per iscrivere il proprio figlio al servizio, ogni genitore (o tutore legale) dovrà compilare l'apposito modulo che è stato consegnato in classe ad ogni alunno. Documento che dovrà essere restituito il 27 febbraio ai docenti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Ambiente chiamando il numero 055 8750269 o inviando una mail a ambiente@comune.carmignano.po.it