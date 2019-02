07.02.2019 h 12:13 commenti

Tutti a lezioni di tortelli, alla Briglia un laboratorio gastronomico alla scuola elementare

Le volontarie del circolo La Spola D'oro hanno preparato, insieme ai bambini della scuola primaria, oltre mille tortelli di patate. Un modo diverso per conoscere le tradizioni del territorio

Tutti a scuola di tortelli, due giorni di lezioni alla scuola elementare della Briglia per imparare a impastare, riempire e chiudere il piatto tradizionale della val di Bisenzio. Maestre d’eccezione le volontarie del Circolo la Spola d’oro che, con grembiule e mattarello, in due giorni hanno preparato oltre mille tortelli di patate.“Questa esperienza didattica – ha sottolineato la dirigente scolastica Alessandra Salvati - rappresenta un modo concreto di conoscere il proprio territorio e la sua cultura, in questo caso gastronomica”. Non solo preparati, ma anche assaggiati, i tortelli sono stati serviti alla mensa.