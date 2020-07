29.07.2020 h 16:51 commenti

Tutti a cena in via Cancellieri per la chiusura di “Poggio in Vetrina 2020”

Negozi aperti, musica, iniziative per bambini e non solo gli altri ingredienti della serata.

Chiusura all’insegna del gusto e del divertimento stasera giovedì 30 luglio per “Poggio in Vetrina 2020”. Per salutare la rassegna di eventi organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano, che per 4 giovedì consecutivi nel mese di luglio ha tenuto compagnia a poggesi e non in occasione dell’apertura serale dei negozi, tutti a tavola lungo via Cancellieri con la “Cena su pe’ i’ colmo”. L’iniziativa è organizzata da ristorante Il Falcone, pasticceria Roberta e fiaschetteria I’Mulino e consentirà di cenare in strada nel cuore del centro storico di Poggio a Caiano, vivendo un'esperienza che mette insieme la bellezza e i sapori del luogo. Per partecipare è necessario acquistare le prevendite alla pasticceria Roberta (per info e contatti 055 877305, oppure 3938944627 Matteo).

Ma la serata del 30 luglio, all’insegna dello shopping sotto le stelle, non finisce qui. A vivacizzarla a ritmo di musica ci sarà, sempre in via Cancellieri, il dj set a cura di Eddho. Dalle 21, in via Lorenzo il Magnifico inoltre spazio invece al divertimento per bambini (e non solo) a base di baby dance, letture animate, bolle di sapone e palloncini modellabili con SoSanimazione e con “Gioca la Piazza”, a cura di Terzostudio: 25 giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolari divertiranno grandi e piccini.