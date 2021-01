16.01.2021 h 13:56 commenti

Tutti a cena al ristorante nonostante il divieto, la polizia denuncia undici persone

Intervento degli agenti impegnati sul territorio per verificare il rispetto dei provvedimenti anticovid. Sanzionati i clienti e il titolare di un locale in via Filzi. Disposta anche la chiusura dell'attività per 5 giorni

Nonostante il divieto, la cena è stata servita al ristorante. Il titolare e i suo dieci clienti, tutti cinesi, sono stati denunciati dalla polizia intervenuta intorno alle 19 di ieri, venerdì 15 gennaio, in un locale in via Filzi. Quando gli agenti sono entrati, la cena era in corso in barba ai provvedimenti restrittivi varati dal Governo per contenere la diffusione del coronavirus. Uno dei clienti è stato portato in questura perché sprovvisto dei documenti. Per il titolare del ristorante i guai non sono finiti con la multa: il locale, infatti, resterà chiuso cinque giorni per la violazione del divieto anticovid.





Edizioni locali collegate: Prato

