29.10.2020 h 18:50 commenti

Tutti a cena al ristorante ma alle 16 per non violare il dpcm

L'iniziativa è fissata per martedì prossimo al ristorante Myo del Centro Pecci. Punta a sensibilizzare e solidarizzare con le categorie più colpite, ma nell'occasione sarà anche raccolto materiale sanitario d adonare all'ospedale

Tutti a cena al ristorante, ma alle 16 del pomeriggio, visto che alle 18 in punto, in ossequio all'ultimo dpcm, la serranda del locale dovrà essere abbassata. E' l'iniziativa organizzata per martedì 3 novembre al ristorante Myo dello chef Angiolo Barni, all'interno del Centro Pecci di viale della Repubblica.

L'evento, denominato "Cena Faremo" è stato promosso dall'ex assessore Enrico Giardi e dall'imprenditore Sandro Ciardi, e consiste in una cena "anticipata" che inizierà alle 16 in punto e si concluderà alle 18. "Vuole essere - spiegano i promotori - un momento di vicinanza per tutti coloro che stanno passando questo periodo difficile. I destinatari del messaggio di solidarietà saranno tutte quelle attività penalizzate: dai ristoranti ai bar, dai teatri ai cinema, musicisti, discoteche e comunque a tutti coloro che purtroppo stanno attraversando questo periodo difficile".

Durante la serata verrà anche raccolto materale sanitario da donare all'ospedale, per non dimenticare comunque gli operatori della sanità che quotidianamente si adoperano per combattere questo virus.

La cena si svolgerà con le modalità consentite dalle attuali norme vigenti anti-covid.