06.04.2018 h 08:40 commenti

Tutte le opere della Galleria degli Alberti sono tornate a Prato. Mangani: "Coronato un lavoro serio e rigoroso"

I quadri, compresa la "Crocifissione" del Bellini sono conservati in un caveau. Si completa una paziente opera diplomatica dopo lo "scippo" operato nel 2011 dalla BpVi su volere dell'allora presidente Zonin

Sono tornati a Prato, e sono conservati in un caveau, tutte le opere che compongono la Galleria degli Alberti. Lo anticipa La Nazione, nell'edizione di oggi 6 aprile, e lo conferma l'assessore alla Cultura Simone Mangani con un post pubblicato su Facebook.

I quadri erano stati trasferiti a Palazzo Thiene di Vicenza dalla BpVi nel 2011, su precis aindicazione dell'allora presidente della banca Zonin. Tra le opere rientrate a Prato anche il famoso Crocifisso di Giovanni Bellini.

"A giusta distanza dalle polemiche, a fari spenti - dice l'assessore Mangani - il Comune di Prato (con il Sindaco Matteo Biffoni in testa) ha sempre lavorato in stretto accordo con la Soprintendenza e con gli altri attori coinvolti affinché questo obiettivo fosse possibile prima e realizzato poi. A gennaio 2017 un accordo sottoscritto dal Comune e dalla fu-BPVi tra gli altri lasciava presagire il rientro. Quell'accordo è stato reso vano dalla spirale drammatica della Banca che non si è più ripresa dalla gestione Zonin. Con la liquidazione, Palazzo Alberti è diventato di proprietà Banca Intesa mentre la Galleria è rimasta di proprietà della ex-BpVi".

"Nel frattempo - prosegue Mangani - gli enti di tutela hanno svolto egregiamente il loro compito: è stato apposto il vincolo pertinenziale (e quindi formalmente la Galleria è inscindibile dal Palazzo) ed è stato revocato l'improprio vincolo veneto sul Bellini. L'ex Bpv ha proposto ricorso al Tar e il Comune si è prontamente costituito. Tutto questo non ha certo impedito al Comune di continuare il dialogo con i soggetti coinvolti: Soprintendenza in primo luogo, Banca Intesa, Liquidazione coatta amministrativa. Incontri formali e contatti per le vie brevi si sono susseguiti e dalla fine di gennaio 2018 il rientro delle opere ha preso il via".

"Abbiamo mantenuto il dovuto riserbo - conclude Mangani - per non pregiudicare tutto il percorso intrapreso e per rispetto degli accordi presi in vista degli ultimi arrivi. Ora che la notizia è uscita, è giusto rivendicare il lavoro del Comune di Prato, del sindaco in primo luogo, ed un lavoro collettivo che mi permetto di definire serio e rigoroso. Il Comune è a disposizione, come sempre è stato, per consentire la valorizzazione di un patrimonio straordinario della città".