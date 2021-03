26.03.2021 h 18:31 commenti

Tutta la Toscana diventa zona rossa dopo il riconteggio dei dati

Fino a ieri sembrava scontata la conferma della zona arancione. Per la provincia di Prato non cambia niente visto che per la terza settimana era già nella fascia con maggiori restrizioni

Tutta la Toscana diventa zona rossa dal 29 marzo fino al 6 aprile. E' quanto deciso nel tardo pomeriggio di oggi dal ministero della sanità alla luce del ricalco effettuato sui numeri comunicati dalla Regione Toscana che fino a oggi dava per certa la zona arancione con parametri che sfioravano ma non superavano la soglia dei 250 nuovi contagi settimanali ogni 100 mila abitanti. Con il ricalco è stato superato tale limite ed è scattata la zona rossa. Il motivo del riconteggio, effettuato dall’Istituto superiore di Sanità, è legato al fatto che alcuni dati dei giorni scorsi sono stati comunicati in ritardo dalla Regione.

Per la provincia di Prato cambia poco perchè proprio stasera, 26 marzo, sarebbe stata ufficializzata la conferma della zona rossa per la terza settimana consecutiva. I dati provinciali, infatti, non solo non sono migliorati ma sono persino peggiorati. Questa settimana (calcolata dal sabato al venerdì) i nuovi casi sono stati infatti, 1.162 mentre la precedente 944. Il punto sulla settimana dopo Pasqua sarà fatto venerdì prossimo con la speranza che l'uniformità del colore regionale aiuti a frenare la curva dei contagi.

Il provvedimento regionale si sovrappone a quello del Governo per la zona rossa prevista in tutta Italia nei giorni 3-4-5 aprile.