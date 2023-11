18.11.2023 h 08:48 commenti

'Tutta colpa del postino', atto secondo: Aldo Toccafondi torna in scena e strizza l'occhio alla solidarietà

Spettacolo divertente pieno di racconti, personaggi, storie, ricordi, aneddoti. Una parte dell'incasso sarà devoluto alla città duramente colpita dall'alluvione del 2 novembre. Sul palco anche la Cover artist Birifondi: Marcello Becattini, Filippo Toccafondi e Elena Pratesi. Appuntamento domenica 26 novembre al Politeama

“Dopo Tutta colpa del postino... si proseguita!”, è il titolo del nuovo spettacolo che Aldo Toccafondi mette in scena nelle vesti di ideatore, regista e attore. Con lui, gli amici di viaggio di sempre, la cover artist Birifondi: Marcello Becattini e Filippo Toccafondi, chitarra e voce, Elena Pratesi, voce. Uno spettacolo ricco di allegria, aneddoti, ricordi, storie, personaggi e racconti tra musica, stornelli e recita e all'insegna, come sempre, della beneficenza: una parte dell'incasso sarà devoluto alla sezione pratese all'Associazione italiana dislessia e una parte alla città duramente colpita dall'alluvione del 2 novembre. Un motivo in più per entrare al Politeama pratese domenica 26 novembre, alle 16.30. Informazioni e prenotazioni telefonando al 392.4356353 oppure al 349.8343260, oppure direttamente al teatro, 0574.603758.

Da anni Aldo Toccafondi è tra i protagonisti del teatro pratese con le sue tante trasformazioni che divertono e strappano applausi e che, ogni volta, guardano alla solidarietà con il ricavato degli spettacoli destinato alle associazioni del territorio. Stavolta l'attenzione è stata riservata agli ingenti danni provocati dall'ondata di maltempo che ha mandato sott'acqua famiglie e aziende. L'iniziativa, organizzata da Aid, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Prato e il sostegno del comitato Pro emergenze.



