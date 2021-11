18.11.2021 h 09:14 commenti

Tutela e salvaguardia delle api per non mettere a rischio la produzione di miele, mozione di Fratelli d'Italia

L'iniziativa è regionale ma parte da Prato dove nei prossimi giorni sarà presentato il documento che chiede azioni di sostegno ai produttori preoccupati per la progressiva scomparsa delle api

Tutela e salvaguardia delle api è l'oggetto di una mozione che il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia presenterà nei prossimi giorni. Si tratta di una iniziativa che nasce dal Dipartimento regionale Agricoltura ed eccellenza impegnato nella promozione di iniziative a tutela delle api, e più in generale degli insetti impollinatori, la cui presenza è a forte rischio con potenziali, incalcolabili ripercussioni per l'agricoltura e per le biodiversità. A livello regionale il tema è promosso in particolare dal senatore Patrizio La Pietra e dalla viceresponsabile del Dipartimento, Elena Ganugi. “Il miele – si spiega – è uno dei prodotti di qualità che caratterizza la Toscana e la sua produzione risente della progressiva scomparsa delle api dal nostro territorio. Ecco che è necessario promuovere politiche specifiche e aiutare i produttori”. La mozione di Fratelli d'Italia arriverà nei Consigli comunali di tutta la Toscana. L'iniziativa parte da Prato dove il documento è già pronto per essere presentato dai consiglieri Claudio Belgiorno e Tommaso Cocci.



Edizioni locali collegate: Prato

