Tutela degli animali, da Prato la proposta: "Contributo economico per chi adotta un cane vecchio o malato"

In occasione del convegno organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale sono state presentate quattro richieste: sostegno economico per chi adotta un cane vecchio, microchip per i gatti, ampliamento dei box nei canili e un protocollo unico per la formazione delle guardie zoofile

La legge regionale sul randagismo e l’abbandono degli animali compie undici. Da Prato, città che recentemente è stata premiata da Legambiente come migliori realtà per tutela e servizi agli animali, è stato organizzato il convegno "Bilancio della legge regionale n.59 del 2009 - Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo", promosso dalla presidenza del consiglio comunale, per fare il bilancio delle attività svolte, ma anche per proporre nuove idee.

“Per il secondo anno consecutivo siamo stati premiati come città attenta agli animali– spiega Cristina Sanzò assessore alla città curata – un punto di partenza per migliorarci ancora anche se per certi aspetti, come ad esempio la costituzione di un’oasi felina, siamo all’avanguardia. A Prato non si può parlare di randagismo, ma dobbiamo lavorare sul maltrattamento degli animali, agendo anche sulle nuove generazioni.”

Tra i servizi che l’amministrazione ha dedicato agli animali domestici il servizio Sos animali, l’oasi della Bogaia che permette ai gatti di vivere in spazi ampi e di essere comunque controllati e l’ufficio per i diritti degli animali.

“Dalla nostra esperienza – ha spiegato Gianna Meoni per le politiche e la tutela degli animali – abbiamo anche elaborato alcune proposte da presentare in Regione: incentivi anche economici per chi adotta un cane vecchio dal canile, ampliamento dei box dove vengono ricoverati gli animali, il microchip per i gatti e infine un protocollo di formazione uguale per tutte le guardie zoofile attive sul territorio”.

Nel corso del convegno sono intervenuti anche il sindaco Matteo Biffoni, il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti, il direttore di Igiene Urbana Veterinaria di Firenze Enrico Loretti, il direttore del Centro di Scienze Naturali Marco Morelli, il responsabile dell'Ufficio Diritti degli animali di Prato Augusto Bassolino, i consiglieri regionali Monia Monni, Ilaria Bugetti e Nicola Ciolini e i rappresentanti Rossella Ghelardini di Enpa Pistoia (Ente Nazionale Protezione Animali), Stefano Corbizi Fattori di Caart (Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana) e Rossella Gestri coordinatore dei cinofili canile di Prato.

“Siamo tutti consapevoli e concordi nel riconoscere i diritti degli animali: sposterei il focus sui doveri del proprietario responsabile ha spiegato Ilaria Bugetti – a 10 anni dalla sua promulgazione la Legge regionale può vantare un bilancio molto positivo in termini di tutela degli animali, ma si possono introdurre delle novità, anche alla luce del confronto con le associazioni del territorio”.

Gli animali registrati nella Banca Dati Animali d'Affezione della Regione Toscana, connessa al sistema nazionale di anagrafe sono più di seicentomila , ogni anno entrano nel sistema di anagrafe più di quarantamila nuovi animali, più del 75% dei cani, recuperati sul territorio regionale, vengono prontamente restituiti al proprietario appunto grazie al microchip ed all'anagrafe.



