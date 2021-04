02.04.2021 h 16:33 commenti

Turni massacranti per paghe da fame: condannati gli imprenditori sfruttatori della confezione Massimo

Per quattro dei sei imputati è stata riconosciuta l'associazione per delinquere. Confiscati i beni: la casa dal valore 250mila euro, i 15mila euro trovati nel corso delle perquisizioni, i 24mila consegnati alla guardia di finanza prima del processo

nt

Facendo leva sullo stato di bisogno, sfruttavano gli operai – una quarantina in tutto nel corso degli anni – costringendoli a turni massacranti in cambio di paghe misere. Una storia come tante, quella della confezione Massimo, portata alla luce lo scorso ottobre dall'inchiesta del sostituto Lorenzo Gestri e dalle indagini dei carabinieri; la prima, però, che si è conclusa con condanne per associazione per delinquere: quattro dei sei imputati, infatti, sono stati ritenuti responsabili di questo reato. Condannati per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, alla permanenza e all'impiego di manodopera clandestina e all'ostacolo alla vigilanza sui luoghi di lavoro, She Jinquan, detto Alessandro, 47 anni (3 anni e 2 mesi di reclusione e 10mila euro di multa, patteggiamento), la moglie Zhuang Lifang, 41 anni (1 anno e 8 mesi e 10mila euro di multa, patteggiamento,), il figlio She Mengnan, detto Massimo, 24 anni (2 anni e 2 mesi e 10mila euro di multa, patteggiamento), il fratello She Yixi (2 anni e 18mila euro di multa, abbreviato). Condannati anche il fratello della donna, Zhuang Xing (1 anno e 8 mesi e 9mila euro di multa, patteggiamento), e il prestanome della confezione Massimo, Yue Bingqi ( 1 anno 10 mesi e 10mila euro di multa, abbreviato). Gli imputati che hanno patteggiato sono stati assistiti dall'avvocato Manuele Ciappi, gli altri dall'avvocato Giuseppe Nicolosi.Una intera famiglia con rapporti istituzionali in città (“persone destinate a interloquire con ambienti politici, sociali ed economici – disse il procuratore nei giorni degli arresti – le stesse che poi praticano in maniera occulta questa modalità criminale di fare impresa”), a capo di aziende a Prato e a Campi Bisenzio, che – è stato ricostruito – faceva e disfaceva nascondesi dietro il prestanome per non dare nell'occhio e per non lasciare tracce. I carabinieri ci sono arrivati lo stesso e, grazie a pedinamenti e intercettazioni e risalendo la filiera del denaro insieme alla guardia di finanza, sono arrivati anche al fratello di “Alessandro” che non era entrato nell'inchiesta della prima ora ma che, ugualmente, è stato ritenuto parte integrante del sistema e destinatario, come gli altri parenti, dei proventi. Proventi che sono stati confiscati: finiscono allo Stato, infatti, la casa acquistata dai coniugi (valore 250mila euro), i 15mila euro trovati nel corso delle perquisizioni, i 24mila consegnati alla guardia di finanza prima del processo, e tutti i macchinari trovati nella disponibilità della confezione Massimo.Una partita che la procura, va detto, ha vinto su tutta la linea con la condanna degli imputati a una serie di pene accessorie che tutto sono tranne che marginali: per gli imprenditori, infatti, il giudice ha stabilito a vario titolo anche l'interdizione dai pubblici uffici, dalle contrattazioni con la pubblica amministrazione, e dall'accesso a finanziamenti e sussidi statali.L'inchiesta ha evidenziato le condizioni di sfruttamento degli operai che addirittura venivano controllati tramite telecamere collegate ai pc della famiglia She. Nessuno di loro si è costituito parte civile.