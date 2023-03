02.03.2023 h 15:25 commenti

Turni massacranti e niente riposo settimanale: condannati per sfruttamento titolari e prestanome

Operai in stato di bisogno erano costretti a lavorare fino a 12-14 ore al giorno per sette giorni la settimana in locali privi delle più elementari condizioni di sicurezza ed igiene

Si è chiuso con quattro condanne e tre assoluzioni il processo a carico di sette cittadini di nazionalità cinese accusati, a vario titolo, di aver sfruttato i loro connazionali in una ditta di confezioni di Prato. Le pene inflitte dal Tribunale vanno dai due anni e sei mesi ai quattro anni e nove mesi di reclusione. A processo erano finiti titolari di fatto e prestanome della ditta Doris Line dove, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lavoravano numerosi cinesi, alcuni dei quali privi di permesso di soggiorno, altri con permesso per motivi umanitari, ma tutti accomunati dal fatto di essere in stato di bisogno, tale da non permettere loro di rifiutare il lavoro nonostante le pesantissime condizioni cui erano sottoposti. Condizioni rievocate durante il processo: turni giornalieri di 12-14 ore, nonostante i contratti di chi era regolare in Italia ne prevedessero solo 4; impossibilità di effettuare il riposo settimanale, con turni di lavoro così sette giorni su sette; pausa di appena 10 minuti per consumare i pasti. Tutto questo per stipendi che prevedevano un "fisso forfettario" nettamente inferiore all'orario effettivamente svolto e, per di più, pagato in parte a nero. A rendere ancora più grave la situazione, il fatto che gli operai erano costretti a lavorare in locali privi delle più elementari condizioni di sicurezza ed igiene, con le vie di fuga occupate da materiale altamente infiammabile e nessun rispetto delle normative antincendio.

Edizioni locali collegate: Prato

