Turn over da record in Comune: entro il 2021 in pensione oltre metà dei dirigenti. Ecco chi lascia

Su un totale di 15 sono in 9 quelli destinati a lasciare da oggi a tre anni. Già ora sono due i posti vacanti e se dovesse passare la "quota 100" proposta dal governo il ricambio sarà ancora più veloce

Oltre la metà dei dirigenti comunali di Prato andranno in pensione nei prossimi tre anni. Per la precisione 9 su 15. E il bilancio peggiora se consideriamo che già attualmente la pianta organica dei quadri ha due posti scoperti. Si tratta di quello ricoperto fino a poco tempo fa dal ragioniere capo, Davide Zenti, che ha lasciato Prato dopo aver vinto un concorso altrove, e di Luciano Sampieri, in pensione dallo scorso primo ottobre. Entrambi non sono stati sostituiti e le rispettive deleghe sono state redistribuite tra i dirigenti in servizio.

Un bel problema per l'attuale amministrazione e per quella che uscirà dalle elezioni della prossima primavera. I dirigenti per la macchina comunale sono come i direttori per un'orchestra, farne a meno significa il caos anche perché per il diritto amministrativo è la figura che si assume la responsabilità legale di dare corpo e gambe alle idee e ai progetti della testa politica del Comune, qualunque essa sia. Certo, spetta alla giunta valutare il da farsi tra sostituire tutti o in buona parte gli attuali dirigenti o cambiare l'organizzazione della macchina comunale aumentando o riducendo il numero delle figure apicali. In questo secondo caso potrebbe inserire delle posizioni intermedie tra il vertice e la base per ridurre i costi del personale senza rallentare la macchina comunale.

Per il momento si procede con le sostituzioni attraverso veri e propri concorsi.

A giorni sarà pubblicato quello per la ricerca di un dirigente dell'area tecnica. Nel 2019 infatti, andrà in pensione l'ingegner Rossano Rocchi, a capo di settori strategici quali mobilità e infrastrutture.

Nello stesso anno terminerà la sua attività lavorativa anche Filippo Foti che oggi guida i servizi sociali. In questo caso la sostituzione è improbabile perché il settore a breve sarà a gestione diretta della Società della salute e quindi uscirà dalle competenze del Comune.

Nel 2020 i pensionamenti saranno ben 4. Quello di Massimo Nutini, attuale capo di gabinetto e responsabile del patrimonio, a cui seguono Emilio Martuscelli, responsabile avvocatura, Andrea Pasquinelli, comandante della polizia municipale e Antonio Avitabile, responsabile del sistema bibliotecario. Nel 2021 dovrebbe toccare all'architetto Riccardo Pecorario, altro super dirigente di area tecnica, a Rosanna Lotti che ora guida i servizi anagrafici e probabilmente Emilia Quattrone, capo della protezione civile.

Uno stillicidio. La giunta, qualunque essa sia, potrebbe assumere anche a tempo determinato attraverso incarichi esterni, i cosiddetti articoli 110. Uno strumento che ha un tetto massimo determinato da una percentuale sul totale dei quadri direttivi. Al momento per il Comune di Prato è pari a 3 unità di cui una sola scoperta (quella ricoperta dall'architetto Piantini prima della revoca per l'inchiesta giudiziaria sullo stadio); le altre due sono quelle dell'urbanistica, guidata dall'architetto Francesco Caporaso, e quella della polizia municipale comandata da Andrea Pasquinelli.

Questo il quadro secondo la legge attuale. Nel caso il governo approvi la quota 100 per i pensionamenti la situazione potrebbe cambiare ulteriormente e molti dei dirigenti potrebbero addirittura anticipare la loro partenza.



