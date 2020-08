25.08.2020 h 12:51 commenti

Turisti per scelta, Prato piace alle famiglie e alle coppie. Confortanti i dati sulle presenze

Provengono soprattutto dal nord Italia e sono attratti dal Castello dell'imperatore e dal Duomo. Restano per un paio di giorni, in città anche turisti stranieri da Francia e Paesi Bassi

Turisti per scelta, dopo i dati terribili di maggio, in molti hanno scelto di visitare Prato attratti soprattutto dal castello dell’Imperatore ma anche dal duomo e da santa Maria delle Carceri. Sono soprattutto italiani, i pochi stranieri arrivano da Francia e Paesi Bassi che provengono da Lombardia, Veneto Piemonte e sud Italia, generalmente restano un paio di giorni per poi proseguire il tour in Toscana. Qualcuno è arrivato anche a piedi attraverso la via della Lana e della seta e ha colto l’occasione per visitare la città, dopo essersi fato vidimare la credenziale con l’ultimo timbro. “E’ stata una bella esperienza – racconta una camminatrice – probabilmente non era la stagione migliore perché il caldo è stato notevole e in alcuni punti è stato difficile rifornirci di acqua a tutto sommato una bellissima vacanza, decisamente alternativa.”

A scegliere Prato sono soprattutto le famiglie e le coppie, per ora i grandi gruppi non si sono ancora rivisti, che decidono anche di rimanere a cena in centro oppure di fare una visita nei comuni medicei. Quasi tutti arrivano in macchina, anche se il treno, soprattutto per chi alloggia a Firenze rimane il mezzo più utilizzato. “Veniamo da Sasso Marconi – racconta una famiglia – e la prima impressione che abbiamo avuto di prato è stata molto piacevole, a partire dalla gentilezza e cortesia delle persone”.

Se i grandi amano Palazzo Pretorio e le chiese, per i bambini il fascino del Castello è irresistibile. “Veniamo dal Veneto – racconta una madre – e sono stati i ragazzi a scegliere di venire qui, proprio per il castello che non li ha delusi”.

I dati di giugno fotografano una ripresa delle presenze, pari a quella dello scorso anno, mentre a luglio e agosto probabilmente ci saranno più presenze, grazie anche al turismo di prossimità. “Abbiamo investito su diversi fronti – spiega l’assessore al turismo Lorenzo Marchi – e i frutti si vedono, dopo aver puntato sul turismo lento stiamo pensando di potenziare quello industriale con la realizzazione di uno shop in centro dove le imprese tessili potranno esporre i loro prodotti e raccontare la storia di un distretto con un focus sull’economia circolare . L’idea sembra piacere, probabilmente si organizzeranno anche visite in fabbrica. L’inaugurazione del punto potrebbe essere a dicembre in occasione di Recò”.







