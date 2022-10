25.10.2022 h 18:07 commenti

Turista spagnolo morto nella basilica di Santa Croce, i vertici della fondazione davanti ai giudici

Tra gli imputati anche la commercialista pratese Irene Sanesi nella sua qualità di presidente dell'Opera di Santa Croce all'epoca dei fatti. L'accusa è omicidio colposo. Concluso il dibattimento, a gennaio del prossimo anno inizierà la discussione con la requisitoria del pubblico ministero

Inizierà il 19 gennaio 2023 la discussione del processo per la morte, il 19 ottobre 2017, di un turista spagnolo nella basilica di Santa Croce, per la quale è stata chiamata a rispondere anche Irene Sanesi, commercialista pratese e all'epoca dei fatti presidente dell'Opera di Santa Croce. Il turista, Daniel Testor, morì dopo essere stato colpito da un frammento di pietra che si staccò dal soffitto. Sul banco degli imputati, insieme a Irene Sanesi, ci sono Stefania Fuscagni, ex presidente dello stesso ente, Giuseppe De Micheli e Marco Pancani, rispettivamente segretario generale e tecnico responsabile. Tutti sono accusati di omicidio colposo.

Oggi, martedì 25 ottobre, è arrivata al traguardo la fase istruttoria del processo che riprenderà all'inizio del prossimo anno con la requisitoria del pubblico ministero, Benedetta Foti. Nelle udienze successive toccherà alle difese dei quattro imputati.



