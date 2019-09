03.09.2019 h 16:53 commenti

Turista morto in Santa Croce, chiesto il processo per la commercialista pratese Irene Sanesi

La professionista, con altre tre persone, è accusata di omicidio colposo per il tragico incidente del 19 ottobre 2017. La difesa: "Episodio che non può essere imputato a negligenza, l'Opera ha speso 20 milioni per le manutenzioni"

Rischia di finire davanti ai giudici con l'accusa di omicidio colposo la commercialista pratese Irene Sanesi, presidente del Museo Pecci. La procura di Firenze ha infatti chiesto il processo per lei e altre tre persone indagate nell'inchiesta per la morte di Daniel Testor, turista spagnolo deceduto dopo esser stato colpito da un frammento di pietra staccatosi dal soffitto della basilica di Santa Croce a Firenze il 19 ottobre 2017.

La richiesta di rinvio a giudizio, per omicidio colposo, è stata effettuata dal pm Benedetta Foti per Irene Sanesi, nella sua qualità di presidente dell'Opera di Santa Croce , per Stefania Fuscagni che l'ha preceduta nell'incarico, per il segretario generale Giuseppe De Micheli e per il tecnico responsabile, il geometra Marco Pancani.

"Ci difenderemo con tutte le forze nel corso dell'udienza preliminare - afferma l'avvocato Enrico Zurli, difensore di Irene Sanesi e Stefania Fuscagni - perché si è trattato di un episodio che non può essere imputato alla negligenza di queste persone". Secondo una perizia depositata dalla difesa nelle indagini, negli ultimi 15 anni l'Opera di Santa Croce avrebbe speso almeno 20 milioni di euro per la manutenzione del complesso.