03.06.2022 h 11:42 commenti

Turismo ed enogastronomia vanno a braccetto: nel week end torna eatPrato

La manifestazione coinvolge il meglio dei produttori e della ristorazione pratese. In programma visite guidate in luoghi simbolo della città con degustazioni a tema

Quello che inizia domani sarà un finesettimana interamente dedicato ai sapori e agli odori dell'enogastronomia pratese con un occhio di riguardo anche alle bellezze del territorio. Torna, domani 4 e domenica 5 giugno, l'appuntamento con eatPrato. Tante le proposte da degustare nei locali aderenti, tutte dedicate al territorio pratese, dalla merenda, all’aperitivo, alla cena per arrivare al dopo cena. Come fosse un grande ristorante a scala urbana, ed anche extraurbana, Prato dispiega il suo menu attraverso le strade e le piazze del centro storico ma non solo, coinvolgendo ristoranti, trattorie, bar, pasticcerie, ognuna impegnata nell'offrire il meglio della sua produzione e specialità preparate proprio per l'occasione.

Domani sabato sarà il giorno dei tre tour guidati alla scoperta di altrettanti luoghi simbolo della città di Prato abbinati a tre momenti gastronomici con prodotti del territorio da degustare in compagnia nel Giardino Buonamici accompagnati da musica con dj set a cura del duo pratese Otto & John Holys, navigatori del suono e dello spazio. Le visite guidate sono a San Niccolò, San Francesco e alla Campolmi.

Domenica si replica con eatPrato Walking con la visita dello splendido complesso di San Domenico e degustazione finale con vini e prodotti della Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano.