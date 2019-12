03.12.2019 h 19:51 commenti

Turismo e affari, patto di amicizia tra la Romania e Prato

Il progetto è stato presentato questa mattina in palazzo comunale alla presenza dell'assessore Marchi che ha inserito Cluj tra le città da gemellare

Intensificare i rapporti tra Romania e Toscana partendo da Prato per creare opportunità economiche e potenziare il settore turistico. E' il progetto presentato questa mattina, 3 dicembre, in palazzo comunale dal consigliere comunale della Lega Claudiu Stanasel, di origine romena, alla presenza dell'assessore al turismo Lorenzo Marchi che ha dato il via libera al gemellaggio con la città di Cluj, tra le più grandi e importanti della Romania.

"Sono molto contento di poter patrocinare, come assessorato, le iniziative che saranno realizzate all'interno di questo progetto che porterà benefici alla nostra città a livello turistico ed economico oltre a rafforzare i rapporti tra le nostre comunità - afferma l'assessore Lorenzo Marchi. La collaborazione tra chi governa e chi fa opposizione è fondamentale, e le iniziative che hanno come scopo il bene della comunità sono sempre ben accette". Proprio con la Romania stiamo lavorando - conclude l'assessore Marchi - per realizzare il gemellaggio con l'importante città di Cluj che insieme agli altri in ponte come quello di Durazzo in Albania, di New Haven, di Durkhan in Mongolia e di Klinè in Kosovo arricchirà la nostra città sotto molti punti di vista dando vita a risvolti positivi sia economici che culturali"

Il primo appuntamento del progetto sarà a marzo con il forum economico alla Camera di Commercio a cui parteciperanno anche i ministri del turismo e del lavoro della Romania oltre a delegazioni importanti di imprenditori e associazioni di categoria.

"Sarà un'occasione importante, realizzata grazie a fondi europei e sponsor privati - afferma il consigliere Stanasel - che riunirà 300-400 persone del mondo delle imprese provenienti da tutta Italia e ovviamente dalla Romania per mettere al centro del tema il lavoro e conoscere insieme le possibilità che possono crearsi".

L'altro tema importante di questo progetto è il turismo: "Abbiamo già iniziato dei percorsi di avvicinamento per realizzare convention e partnership tra enti culturali al fine di creare un ponte per nuovi flussi turistici sia in entrata nella nostra città che verso la Romania. Sempre a primavera - conclude Stanasel - si terrà in città un concerto musicale, un evento gratuito, come già ne sono stati fatti in passato e che hanno coinvolto migliaia di persone. Stiamo lavorando per avere grandi nomi del panorama artistico romeno e italiano".

Presente alla conferenza anche Stefan Stanasel, presidente del coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia e padre del consigliere del Carroccio: "Siamo entrati insieme nella crisi e ne usciremo insieme"