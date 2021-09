28.09.2021 h 14:40 commenti

Turismo di nuovo in crescita, i dati estivi fanno ben sperare

Il confronto del trimestre giugno-agosto 2021 con lo stesso periodo del 2020 vede un aumento del +46,1% degli arrivi e del +61,1% delle presenze

Sono molto positivi i numeri degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive nel Comune di Prato nel trimestre che va da giugno ad agosto 2021. I dati sono stati elaborati dall'assessorato al Turismo, recependo le comunicazioni ricevute da parte delle stesse strutture ricettive.

In questo periodo si sono registrati infatti 30.104 arrivi e 72.243 presenze, con una media di permanenza di 2,4 giorni. Gli arrivi degli italiani sono stati 20.282 mentre le permanenze 48.173; gli arrivi di stranieri sono stati 9.822, le presenze 24.070.

Nello stesso periodo del 2020 si erano registrati invece 20.599 arrivi e 44.833 presenze, con una permanenza di 2,2 giorni. Nel 2020 gli arrivi degli italiani sono stati 14.557 e le permanenze 31.785; per gli stranieri si sono contati 6.042 arrivi e 13.048 presenze.

Si tratta quindi di un incremento complessivo del +46,1% degli arrivi e del +61,1% delle presenze, con un leggero aumento della permanenza (+0,2%).

L'assessorato ha compiuto anche un'elaborazione sulla provenienza dei flussi turistici.

Per i flussi stranieri in cima alla classifica delle nazioni di provenienza c'è la Francia, seguita da Germania, Cina, Paesi Bassi e Polonia. Per i flussi italiani la maggiore provenienza regionale è dalla stessa Toscana. Seguono Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna.

I dati risultano positivi e in crescita anche includendo tutto il periodo che va da gennaio ad agosto 2021, anche se con un tasso più basso considerati mesi di bassa stagione turistica.

"In attesa del ritorno a pieno regime dei flussi internazionali, siamo soddisfatti di questi dati - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi -. Il confronto sul 2020 vede una netta ripresa dei flussi, confermando una sensazione già condivisa in città. E' una buona notizia per il nostro territorio, anche da un punto di vista economico. Come assessorato vogliamo continuare a lavorare per intercettare questa ripresa, anche grazie alla programmazione di attività messe in campo in questi mesi. Da pochi giorni è iniziato il nuovo prodotto del Turismo industriale, su cui vogliamo puntare molto, poi a ottobre si terrà la seconda edizione di "Eat Prato Walking". Continueremo inoltre a investire sui numerosi Cammini che attraversano il nostro territorio e che vengono attraversati da tante persone. Per portare avanti questa programmazione e più in generale per continuare a veder crescere questi numeri - conclude Bosi -, è fondamentale continuare il lavoro di squadra di questi mesi con le categorie economiche e con tutti gli operatori del Turismo. Sono convinto che in questo modo potremo continuare a valorizzare al meglio l'attrattività dell'ambito turistico pratese".

Il Comune specifica che i dati comunicati vanno considerati provvisori fino alla diffusione definitiva a cura di Istat.