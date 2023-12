29.12.2023 h 08:08 commenti

Turismo, a Prato si registra la spesa media giornaliera più alta tra le province toscane

Nei primi sei mesi del 2023 a Prato si sono registrati più di 118mila arrivi di turisti e quasi 252mila presenze. La permanenza media è pari a 2,12 giornate. A dirlo il report di analisi economico-territoriale sul turismo per la Toscana, elaborato da Isnart e Unioncamere

Nei primi sei mesi del 2023 a Prato si sono registrati più di 118mila arrivi di turisti e quasi 252mila presenze. La permanenza media è pari a 2,12 giornate, che arriva a 2,35 per gli stranieri. A dirlo il report di analisi economico-territoriale sul turismo per la Toscana, elaborato da Isnart e Unioncamere che ha anche rilevato come a Prato si registra la spesa media giornaliera più alta, nel confronto provinciale (87,1 euro) e, dopo Massa-Carrara, quella più alta per l’alloggio (86,4 euro). Analizzando le motivazioni per cui i turisti scelgono il capoluogo del distretto tessile come meta: al primo posto le escursioni (43%) , poi lo studio (19%) seguito dall'offerta cultura e enogastronomica (entrambe 18%), il benessere (11%) seguito da motivi di lavoro (10,3% ). Per il primo semestre 2023 nelle province di Pistoia e Prato si registra complessivamente una forte crescita del movimento turistico: in totale si sfiorano 550 mila arrivi e 1.341.959 presenze.











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus