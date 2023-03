07.03.2023 h 14:49 commenti

Tunnel al Soccorso, riaperto il periodo per le osservazioni. L'iter si allunga

C'è tempo fino al 6 aprile per dare il proprio contributo sulla base della nuova documentazione presentata da Anas, frutto di ulteriori integrazioni chieste dal ministero

(e.b.)

L'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale per il tunnel di viale Leonardi da Vinci al Soccorso sta diventando come un miraggio: ogni volta che ti avvicini, il traguardo scompare. E così, anche oggi, 7 marzo, dobbiamo registrare l'ennesimo allungamento dei tempi. E' uscita, infatti, la seconda ripubblicazione delle ulteriori integrazioni alla documentazione tecnica chieste ad Anas dal ministero. Nello specifico, stavolta, si tratta delle emissioni in atmosfera con un confronto tra lo stato attuale e lo scenario post opera con nuovi metodi di calcolo. Una volta presentata tale documentazione, si sono riaperti i termini per le osservazioni del pubblico. C'è tempo fino al prossimo 6 aprile dunque, per dire la propria sull'intervento "anche fornendo elementi conoscitivi e valutativi".E' la terza finestra che viene aperta per permettere ai cittadini di dare il proprio contributo, fattivo o critico che sia, alla luce di tutti i dettagli tecnici del progetto. Ogni volta che se ne aggiungono di nuovi, si riapre.Al momento lo ha fatto solo l'ingegner Lorenzo Frasconi, ex dirigente del Comune di Prato, sostenitore ai tempi dell'amministrazione Cenni, del viadotto. Lo ha fatto in occasione della primissima consultazione, nell'estate del 2021. E' anche sulla base delle sue rilevazioni tecniche che lo scorso autunno il ministero e gli altri enti hanno chiesto ad Anas ulteriori approfondimenti. Tra questi il confronto fra sottopasso e viadotto con un'attenta analisi dell'interferenza con la falda e sul cosiddetto effetto diga che il sottopasso rischia di rappresentare, la gestione delle terre, gli impatti sull'inquinamento acustico e atmosferico. Quest'ultimo, poi, a dicembre, è stato oggetto di un ulteriore approfondimento che oggi ha portato alla riapertura della consultazione pubblica che durerà un altro mese. Cosa succederà poi è difficile dirlo. Il Comune si aspetta l'esito della Via in tempi certi ma non vuole più fare previsioni dato che puntualmente vengono sconfessate dai fatti. "Ci vuole tanta pazienza - afferma il sindaco Matteo Biffoni - e io ce l'ho perchè sono sicuro di fare la cosa giusta per la città". Un anno fa, con il parere positivo del ministero della cultura e del paesaggio, il più sembrava fatto e invece non eravamo che a metà del guado.A maggio saranno due anni che la procedura di Via è aperta e che Prato attende di conoscerne il responso in perenne fila alla strozzatura del Soccorso, in entrambe le direzioni.