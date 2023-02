24.02.2023 h 02:22 commenti

Tunnel al Soccorso, il ministero dell’Ambiente chiede nuovi chiarimenti sull’impatto per l’atmosfera

Anas ha quindi presentato una ulteriore integrazione che, con nuovi calcoli sulla concentrazione degli inquinanti, afferma che i valori sono dentro i limiti di legge

(e.b.)

Alla fine dell’iter amministrativo del progetto di raddoppio tramite tunnel del viale Leonardo da Vinci al Soccorso, non si potrà dire che la valutazione di impatto ambientale non sia stata approfondita in ogni aspetto. Nella riunione dello scorso 13 dicembre, il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto ad Anas nuovi approfondimenti sul livello di alcuni inquinanti atmosferici che la nuova sistemazione viaria provocherà. Chiarimenti riferiti all’elaborato integrativo sull’impatto per l’atmosfera redatto a novembre su richiesta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sostanza è stato necessario integrare ulteriormente l’integrazione alla documentazione presentata 12 mesi prima. Sono quindi state ricalcolate le concentrazioni di biossido di azoto e del monossido di carbonio secondo determinate metodologie, con una diversa distribuzione dei flussi di traffico durante la giornata e rispetto agli edifici presenti lungo il percorso e a punti sensibili quali le scuole. Concentrazioni rilevate allo stato attuale e confrontate con quelle simulate attraverso uno specifico calcolo una volta che il tunnel sarà in funzione. Secondo i calcoli di Anas emergono valori compatibili con i limiti di legge. E anzi, rispetto alle scenario attuale miglioreranno nonostante si preveda un aumento del traffico. I veicoli leggeri passeranno dagli attuali 59.995 transiti diurni (6-22) ai futuri 70.889. Quelli pesanti da 3.508 a 5.054. Aumento di carico anche nelle ore notturne: per i leggeri da 1.567 a 1.847 e per i pesanti da 95 a 132. Basterà a convincere i tecnici dei ministeri sulla bontà dell’opera per la zona e per tutta la città? La risposta è attesa per le prossime settimane nel decreto di valutazione di impatto ambientale, tassello fondamentale per proseguire con questo progetto a cui è legata anche la realizzazione di un parco urbano che “ricucia” le due parti di città tagliate dalla massicciata di questo tratto di viale Leonardo da Vinci.