14.02.2022 h 12:44 commenti

Tumore al seno, la pandemia non ha fermato lo screening. Ottimi i numeri del 2021

Sono state 22mila le donne sottoposte a controllo. Il punto fatto durante la cerimonia per la donazione di un nuovo ecografo al centro di prevenzione oncologica Eliana Martini da parte della Fondazione Sandro Pitigliani

Nel 2021 lo screening per la prevenzione al tumore del seno non ha avuto flessioni, anzi è stato incrementato raggiungendo l'80% delle adesioni, per i primi mesi del 2022 rispetto agli anni passati, la tabella di marcia per le donne fra i 70 e 75 anni è leggermente in anticipo.

"Un risultato importante - ha sottolineato Maurizio Bartolucci direttore di Radiologia dell'Ospedale di Prato - dovuto anche a una nuova procedura per cui le donne che non hanno risposto alle lettere sono state contattate per telefono. Per il 2022 stiamo cercando di estendere il servizio telefonico per le donne straniere in lingua, partiremo dalle cinesi e dalle pakistane".

Dati confortanti che potrebbero migliorare ulteriormente grazie alla donazione di un nuovo ecografo al centro di prevenzione oncologica Eliana Martini da parte della Fondazione Sandro Pitigliani. "I pratesi - ha spiegato la presidente Giovannella Pitigliani - come sempre hanno risposto con generosità alla nostra richiesta di aiuto, il mio grazie va a a loro".

Oltre ai privati cittadini hanno contributo anche alcuni sponsor, che nell'arco di un anno,

dall'ottobre 2020 al dicembre 2021, hanno donato 35mila euro. Il nuovo ecografo arriverà a marzo e sarà utilizzato non solo per lo screening, soprattutto nella fascia 45/50 anni, ma anche per i controlli post operatori.

"Ci permetterà di individuare eventuali recidive - ha sottolineato Laura Biganzoli direttore facente funzione struttura complessa oncologia medica - ma anche di migliorare le nostre performance. Quando ci siamo accorti che i risultati, con una nuovo ecografo, sarebbero potuti migliorare abbiamo subito chiesto aiuto alla fondazione".

Al centro oncologico di Prato, nel 2021, sono stati eseguiti 22mila screening, diecimila soltanto nella fascia 45/50 anni, quella a maggior rischio tumore.

"Ringrazio ancora una volta la fondazione Pitigliani - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni - per la velocità e l'impegno con cui hanno risposto alle richieste dei medici. Oggi i pratesi hanno a disposizione un ulteriore strumento nella lotta contro il tumore al seno".