31.08.2023 h 12:35 commenti

Tuffo nel Medioevo nel finesettimana alla scoperta della Rocca di Vernio

Nel ricco programma della due giorni, inserito nel festival diffuso de "La via delle Rocche", percorsi trekking, visite, appuntamenti enogastronomici, musica e spettacoli per tutte le età

Il battesimo del cavaliere, l’affascinante visita alle antiche prigioni, i percorsi medievali in un territorio costellato di torri e rocche. Sabato 2 e domenica 3 settembre nello scenario della Rocca di Vernio e degli antichi camini che vi conducono, riparte in Val di Bisenzio il festival diffuso de "La via delle Rocche" con "La Rocca svelata".

La Rocca di Vernio e il suo giardino aprono le porte al pubblico grazie alla disponibilità del conte Santellocco Gargano, attuale proprietario. Un'occasione straordinaria per visitare la residenza, cuore dei possedimenti feudali degli Alberti e dei banchieri fiorentini Bardi. Una due giorni costellata di eventi tra trekking, concerti, incontri e degustazioni.

“Sarà una vera parentesi nel Medioevo, con dame, cavalieri, antichi cibi e bevande – spiega l’assessora a Cultura e Turismo di Vernio Maria Lucarini – La Rocca di Vernio è il palcoscenico perfetto per la due giorni dove storia, natura, musica e anche un po’ di magia si intrecciano per un evento che speriamo contribuisca a consolidare e far conoscere il Cammino”.

Sabato 2 settembre si comincia alle 14.30 con il “Trekking sulle tracce della storia”, a cura di Legambiente con Giulia Padovani. Si parte dalla chiesa di Costozze per arrivare alla Rocca di Vernio con un percorso di media difficoltà di 8 chilometri per 5 ore. Alle 16.30 “La fine del medioevo alla Rocca: storia e storie”, visita alla Rocca di Vernio con eccezionale apertura delle antiche prigioni, accompagnati da Annalisa Marchi della Fondazione Cdse. Dalle 18 alle 21 “Medii Aevi in Arce”, animazione a tema medievale a cura della Pro Loco di Luciana, con figuranti in costume, cavalieri e antiche leggende ad animare gli esterni della Rocca di Vernio. Per i più piccoli anche il battesimo del cavaliere con il gruppo antichi popoli. Dalle 19.30 “Medieval Street Food”, assaggi a cura della Pro Loco di Luciana (tegamaccio, ricotta mielata, porco arrosto, Ippograsso). Alle 21 “Armonie crepuscolari”, concerto-spettacolo a cura dell’associazione Mario Lucci-Musica e cultura. Con Ilenia Lucci (soprano e direttore artistico), Virginia Belvedere (flauto), Irene Betti (arpa), Eleonora Sanesi e Flora Tesi (danza).

Domenica 3 settembre alle 15 ritrovo in piazza del Comune a San Quirico per il “Trekking sulle tracce della storia”, che stavolta conduce i partecipanti alla Rocca di Vernio in 3 chilometri e circa 3 ore di cammino. Dalle 15 si parte di nuovo “Alla scoperta della Rocca di Vernio” con la visita guidata tra storie e antiche leggende a cura della Fondazione Cdse e dei Laboratori archeologici San Gallo con un’occhiata anche alle antiche prigioni. Alle 17 nel giardino della Rocca “Bevande medievali: profumi e curiosità del passato”, approfondimento sui gusti e sapori del Medioevo a cura di Francesca Cheli dei Laboratori archeologici San Gallo. Alle 18 “Castello in festa”, concerto-spettacolo a cura dell’associazione Mario Lucci-Musica e cultura.

Sempre domenica 3 settembre, dalle 19.50, ci si sposta poi a Montemurlo, all’azienda agricola Il Poggiolino per “Saperi e sapori dei territori della via delle Rocche, la prima tappa: Montemurlo”. Degustazione di prodotti locali a cura dell’azienda con salumi di Suino Nero Macchiaiola Maremmana, pomodoro "Borsa di Montone", una varietà particolare preservata da pochi produttori, pecorino Macchiaiolo, affinato in puro lardo vergine di Suino Nero, in abbinamento a Olio Evo.

La partecipazione è con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it (per alcuni eventi è richiesto un contributo).