"Tu sul treno non sali", e strappa il velo ad una donna musulmana. 35enne denunciato

E' successo alla stazione di Calenzano dove la donna, incinta di 7 mesi e in compagnia del figlio di 10 anni, stava per salire sul regionale Firenze-Bologna. L'aggressore, rintracciato dagli agenti del dipartimento Polfer della Toscana, deve rispondere di lesioni e violenza privata con l'aggravante dell'odio razziale

Le ha strappato via il velo che le copriva il viso come impone la fede musulmana, l'ha strattonata e allontanata dal treno sul quale stava per salire assieme al figlio di dieci anni. La vittima è una donna di nazionalità marocchina, residente a Prato, al settimo mese di gravidanza. L'autore dell'aggressione è un uomo di 35 anni, residente a Vaiano, denunciato per lesioni e violenza privata a sfondo razziale. E' successo la mattina del 15 luglio, alla stazione di Calenzano. La scena si è consumata sotto gli occhi di diversi testimoni tra i quali il capotreno, e soprattutto davanti alle telecamere di sicurezza che hanno consentito agli agenti della polizia giudiziaria della Polfer della Toscana di rintracciare il protagonista.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna stava per salire sul treno regionale Firenze-Bologna quando è stata aggredita e cacciata: "Sul treno tu non ci sali". Il trentacinquenne l'ha avvicinata e, incurante della presenza del bambino e dell'avanzato stato di gravidanza, le ha letteralmente strappato il velo dal volto dopo averla spintonata procurandole lesioni. L'uomo è stato individuato il giorno successivo, sempre alla stazione: pur vestito con abiti diversi da quelli del giorno prima, gli agenti lo hanno immediatamente riconosciuto e fermato. Il suo nome è finito sul registro delle notizie di reato della procura di Prato, sotto la cui giurisdizione cade Calenzano. Le ipotesi di reato contestate sono state aggravate dall'odio razziale.



