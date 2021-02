03.02.2021 h 11:30 commenti

Truffe telefoniche e phishing: l'allarme di Multienergia e di Enel

Il consorzio con sede a Montemurlo segnala come malintenzionati facciano telefonate ingannevoli spacciandosi per incaricati dell'azienda, mentre la società elettrica mette in guardia da mail che richiedono dati sensibili

La truffa corre sul filo del telefono e anche via mail. Doppio allarme da parte di due importanti aziende che mettono in guardia i cittadini.

La prima è Multienergia, il consorzio per l’energia tra i primi a livello nazionale con sede a Montemurlo, che è attualmente al centro di numerose truffe telefoniche che lo coinvolgono e che stanno avvenendo in questi giorni in tutta Italia. “Ci dispiace comunicare che stanno proliferando soggetti che, fingendosi nostri agenti, contattano telefonicamente nostri consorziati e non, in merito a forniture di luce e gas – dice il presidente del consorzio, Andrea Berri - Tengo a precisare che il Consorzio Multienergia non svolge, né direttamente, né a mezzo di intermediari, attività di telemarketing e non effettua invio massivo di spam o sms. Invitiamo pertanto alla massima prudenza e a diffidare da chiunque chiami a nostro nome da utenze telefoniche non ricontattabili. Siamo a completa disposizione in caso di dubbi”.



Il Consorzio Multienergia informa inoltre che le autorità competenti sono state avvertite e che sono in corso accertamenti per identificare i responsabili.

L'altra azienda è Enel Energia: "A seguito di nuove segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel - viene spiegato - l’azienda torna a fornire le raccomandazioni del caso, precisando di aver già avviato tutte le azioni necessarie per la tutela dei clienti e delle società del Gruppo. In questo caso si tratta di una e-mail dal contenuto ingannevole (sopra la mail incriminata) che sfrutta il brand Enel. Le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali. Enel Energia invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire o cliccare sui link presenti all’interno dei testi, a non scaricare e aprire allegati e a verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde 800.900.860 e sito www.enel.it".