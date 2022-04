08.04.2022 h 09:19 commenti

Truffe sui social, attenzione ai propri profili: i consigli della polizia agli utenti

Profili Facebook e Instagram violati per pubblicizzare guadagni facili a fronte di piccoli investimenti di denaro e altri servizi. La questura: "Chi è vittima denunci subito"

Rubano profili Facebook e Instagram e, facendo finta di esserne i titolari, pubblicizzano siti truffaldini per promettono forti guadagni a fronte di investimenti di piccole somme di denaro. Una pratica che sta prendendo sempre più piede e che è finita all'attenzione della polizia postale. In particolare, il Compartimento di Firenze sta monitorando il fenomeno che ormai è entrato prepotentemente nei social. Chi c'è dietro la promozione dei siti-truffa è ignoto ma le indagini sono pressanti anche perché si tratta di un'attività criminale a tutti gli effetti. La questura di Prato invita chiunque resti vittima del fenomeno a denunciare e a mettere in moto azioni per il disconoscimento di post e messaggi falsi. La pubblicità, infatti, viene messa in circolazione in nome e per conto dei reali utilizzatori dei profili hackerati che non sempre si rendono conto di essere finiti nella rete e, più che altro, di essere stati estromessi dal loro account.

La polizia consiglia di usare password forti non soggette ad attacchi 'a dizionario', di non usare la stessa per più di un servizio, di non usare frasi standard per il recupero delle password, di prestare massima attenzione alle modifiche che si notano sui propri profili social, di inserire l'autenticazione a doppio fattore, di non svelare i codici ricevuti tramite sms e non sottovalutare eventuali messaggi del provider circa accessi non autorizzati.



