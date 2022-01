24.01.2022 h 16:51 commenti

Truffe on line, finisce in manette una 43enne residente a Montemurlo

La donna è stata arrestata dai carabinieri che hanno eseguito un mandato europeo emesso dal tribunale di Liegi. Per gli inquirenti era parte di una banda specializzata nel cosiddetto "phishing"

Abitava a Montemurlo, dove è stata arrestata dai carabinieri, una delle componenti della banda che, dal 2018 ad oggi, è sospettata di aver raggirato in tutta Europa centinaia di persone con truffe di natura informatica. Il giro di profitti illeciti stimato dagli investigatori ammonta a 400mila euro per la sola Italia.

La donna arrestata è una 43enne di origine marocchina, destinataria di un provvedimento di arresto europeo emesso dal tribunale di Liegi, in Belgio, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e alla frode informatica. L'organizzazione criminale era composta da cittadini marocchini residenti, oltre che in madrepatria, anche in Francia, Italia, Olanda, Belgio e Gra Bretagna. Il modus operandi era quello solito del cosiddetto "phishing": venivano inviati alle vittime messaggi via mail dove si faceva riferimento a pagamenti da questi effettuati con procedute informatiche, lasciando credere che per errore erano stati conteggiati due volte. A questo punto le vittime venivano invitate a seguire una procedura di rimborso attraverso la quale i malviventi carpivano i dati di carte e conti correnti che venivano utilizzate per effettuare movimentazioni bancarie, bonifici e ordini online fraudolenti.