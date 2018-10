07.10.2018 h 11:03 commenti

Truffe on line, finti carabinieri smascherati e denunciati da quelli veri

Succede a Vaiano. Un giovane ha comprato un telefonino su un noto portale di compravendita tra privati. Il venditore si è presentato come un brigadiere ma la merce non è mai stata consegnata

Si erano finti carabinieri per truffare un cittadino ma sono stati proprio i carabinieri a scovarli e denunciarli per truffa in concorso e sostituzione di persona. I fatti sono accaduti a Vaiano. I due truffatori sono pregiudicati. Hanno incassato i soldi di una vendita online senza consegnare la merce venduta. Un ragazzo di Vaiano, dopo aver visto un annuncio su un noto sito internet di compravendita tra privati, ha deciso acquistare un telefono cellulare pattuendo con il venditore la somma di 150 euro. Definita la trattativa, l’acquirente, tratto in inganno e fidandosi del venditore che per carpirne la fiducia, nel corso del colloquio telefonico aveva detto di essere un brigadiere dei carabinieri, ha versato sulla carta postepay di quest’ultimo l’intera somma pattuita. Il truffatore, che aveva utilizzato per la trattativa telefonica il telefono intestato ad un complice, trattenendo i soldi ricevuti e concordando la consegna della merce senza mai consegnargliela, si è poi reso irreperibile. A quel punto il ragazzo, dopo tanti e vani tentativi di contattare il venditore per ricevere la merce, si è rivolto al comandante della stazione di Vaiano raccontandogli i dettagli di ciò che gli era accaduto. Dopo i necessari approfondimenti investigativi, i militari dell’Arma hanno raccolto inconfutabili elementi a carico del venditore e del complice, denunciandoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato per truffa aggravata attraverso internet e sostituzione di persona. Negli ultimi tempi dietro la diffusione di internet si celano i rischi di cadere vittima di truffe informatiche. Proprio per fornire ai cittadini indicazioni per acquistare on line con sicurezza, l'Arma informa che sul sito dei carabinieri, nell’area internet “il cittadino”, sono raccolti alcuni suggerimenti “Per non rimanere intrappolati nella rete…” molto utili per tutti coloro che si avvicinano all’e-commerce.

