13.10.2022

Truffatori tentano di raggirare anziana che non cade nel tranello

E' successo ieri mattina in zona Cilianuzzo quando due persone hanno avvicinato una 84enne. Intanto Estra denuncia nuovamente le pratiche truffaldine di venditori che offrono in maniera subdola contratti di altre società ai propri clienti

Truffatori e malintenzionati non danno tregua, prendendo di mira soprattutto persone anziane. Ma anche Estra denuncia nuovamente tentativi di raggiri ai danni delle famiglie, da parte di venditori senza scrupoli che si presentano nelle abitazioni con argomenti falsi proponendo contratti con altri fornitori.

Andiamo con ordine. Il tentativo di truffa ai danni di una donna di 84 anni è accaduto ieri mattina 12 ottobre in zona Cilianuzzo e fortunatamente è fallito grazie alla scaltrezza della vittima designata. La signora è stata avvicinata da due persone mentre era uscita sul marciapiede per ritirare il cassonetto della raccolta differenziata. Le due persone, sulla quarantina e italiane, si sono presentate una come idraulico, il secondo come carabiniere e hanno detto all'anziana che nelle tubature dell'acqua della zona era stato trovato amianto. Sono quindi entrati nell'abitazione e qui hanno chiesto all'84enne di raccogliere tutto l'oro, altrimenti questo rischiava di prendere fuoco. Avrebbero anche diffuso una sostanza urticante, visto che l'anziana ha accusato bruciore alla gola. Nonostante questo, però, la signora si è rivelata scaltra e ha detto che avrebbe chiamato la figlia. A quel punto i due truffatori se ne sono andati ed è stato allertato il 113.

Estra, invece, ha ricevuto nuove segnalazioni da parte di clienti gas e luce sul comportamento scorretto di venditori che dicono di operare per sedicenti “società nazionali dell’energia” o addirittura per Arera (l’Autorità che regola il settore), che si presentano nelle abitazioni e con argomenti falsi e tendenziosi propongono contratti con altri fornitori. Comportamenti di questo genere, sottolineano da Estra, sono già stati sanzionati da numerosi tribunali italiani e la società si riserva di procedere per vie legali.