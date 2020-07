29.07.2020 h 13:43 commenti

Truffatori in azione, derubata coppia di anziani: via soldi e gioielli

E' successo ieri mattina nella zona di San Paolo. I truffatori, pare italiani, hanno avvicinato i coniugi spacciandosi uno per un amico di loro figlio e uno per un appartenente alle forze dell'ordine e facendo credere che i ladri avevano appena visitato la loro abitazione

Si sono spacciati uno per amico del figlio e l'altro per un appartenente alle forze dell'ordine e in questo modo sono riusciti a truffare una coppia di anziani e a rubare i risparmi custoditi in casa, circa 400 euro, e gioielli. Il fatto risale alla mattina di ieri, martedì 28 luglio. Vittime marito e moglie di 87 e 85 anni, residenti nella zona di San Paolo. La coppia ha raccontato alla polizia che stava rincasando quando è stata avvicinata da un uomo che si è presentato come un amico del figlio e che poco dopo è stato raggiunto da un altro uomo che ha detto di appartenere alle forze di polizia. I due hanno mostrato una foto di famiglia e hanno fatto credere alla coppia di aver subito un furto in casa invitandola a controllare. E' stato in questo frangente che i due truffatori sono riusciti ad entrare nell'appartamento e a convincere marito e moglie a mostrare il nascondiglio di soldi e gioielli. I due anziani sono stati prima distratti e poi derubati, ma quando si sono accorti della truffa i due malviventi erano già lontani. Indagini della polizia che ricorda agli anziani, e in generale a tutti i cittadini, di prestare la massima attenzione e di contattare tempestivamente il 112 o il 113 tutte le volte che si presentano persone sconosciute che cercano di entrare in casa.



Edizioni locali collegate: Prato

