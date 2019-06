17.06.2019 h 18:10 commenti

Truffatori in azione a Montemurlo, il, Comune: "Nessuna raccolta per gli eventi a Villa Giamari"

L'allarme dopo le numerose segnalazioni di persone che girano per negozi e aziende chiedendo soldi per l'organizzazione di manifestazioni nel periodo estivo

Occhio alla truffa. L'allarme arriva da Montemurlo dove in questi giorni sono arrivate al Comune diverse segnalazioni da parte di cittadini, negozianti e aziende che denunciano la presenza di alcune persone che, spacciandosi per i componenti di fantomatiche associazioni, girano per la città chiedono soldi per organizzare eventi estivi nel parco di Villa Giamari. Queste persone, inoltre, adducono la collaborazione del Comune per rendere più credibile la loro richiesta. In realtà si tratta di una vera e propria truffa, perché l'amministrazione non ha mai autorizzato alcuno ad usare il proprio nome per raccogliere fondi da destinare ad iniziative pubbliche di alcun genere.

Il sindaco Simone Calamai in particolare invita tutti alla massima attenzione e cautela: "Quando si riceve la visita dell' incaricato di un'associazione, è importante verificare l'esistenza della stessa e le sue finalità - dice -. Se si hanno dubbi circa l'identità e la buona fede della persona che si ha davanti, la raccomandazione è quella di avvertire subito la polizia municipale per avere chiarimenti e magari segnalare situazioni sospette. Il Comune di Montemurlo anche quest'anno organizzerà un cartellone di eventi estivi nel parco di Villa Giamari ma non ha mai autorizzato alcuno a raccogliere fondi per la loro promozione che avviene con fondi propri dell'ente". Il numero della polizia municipale da contattare è lo 0574-558499".