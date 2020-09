12.09.2020 h 11:21 commenti

Truffa online, rubati 17mila euro ad una società pratese: denunciato un giovane

Indagine dei carabinieri. L'indagato è accusato di riciclaggio. Sottratti i dati per l'accesso alla casella di posta elettronica della società e realizzata una triangolazione di denaro che partiva da Prato, arrivava in Nigeria e tornava poi in Italia

Riciclava il denaro proveniente da truffe online. Un nigeriano residente a Sansepolcro è stato denunciato dai carabinieri che hanno scoperto la truffa messa a segno contro una società pratese a cui sono stati sottratti 17mila euro. Le indagini sono partite in seguito alla segnalazione del direttore di una banca che ha notato movimenti sospetti sul conto corrente intestato al giovane. I carabinieri hanno accertato, attraverso una serie di verifiche incrociate, che le transazioni erano collegate ad una frode informatica e truffa online fatta ai danni della società pratese alla quale erano stati rubati i dati di accesso alla casella di posta elettronica. I dati sono finiti in mano a persone residenti in Nigeria e utilizzati per chiedere bonifici bancari a favore del giovane di Sansepolcro. Una volta ricevute le somme, era suo il compito di fare trasferimenti all'estero tramite money transfer. Numerose le operazioni, tutte di piccolo taglio, per evitare di incappare nei controlli antiriciclaggio. In cambio di questo, il giovane tratteneva una parte dei soldi. Sequestrate carte di credito prepagate contenenti parte del provento dei reati commessi.



Edizioni locali collegate: Prato

