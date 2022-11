24.11.2022 h 15:23 commenti

Truffa milionaria su camici e tute anticovid, al via il processo ma è battaglia sulla competenza territoriale

Diverse le questioni preliminari introdotte dagli avvocati degli imputati. Il giudice ha rinviato ogni decisione al 19 dicembre. L'inchiesta risale alla scorsa estate: complessivamente 34 gli indagati tra italiani e cinesi ma il processo con rito immediato riguarda solo 7 persone, quelle che avevano ancora misure cautelari quando le indagini preliminari sono arrivate al traguardo

Trovato l'interprete cinese e accertata la regolarità delle notifiche, è cominciato il processo con rito immediato a sette delle trentaquattro persone finite nell'inchiesta dello scorso luglio sugli undici milioni di camici e tute anticovid realizzati in diverse commesse affidate al consorzio romano Gap dei fratelli Samuele e Massimiliano Piccolo. Una truffa – sostiene l'accusa – da 43 milioni di euro ai danni dello Stato, che però non si è costituito parte civile, e della Asl 2 di Roma che invece è presente nel processo (avvocato Renato Archidiacono). Processo che si è aperto oggi, giovedì 24 novembre, con una serie di questioni preliminari e di eccezioni, a cominciare dalla competenza territoriale. Un terreno, questo, su cui si è mossa la difesa di Samuele Piccolo, scarcerato lunedì scorso e sottoposto all'obbligo di firma (il suo nome è noto anche in ambito politico per aver ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale di Roma ai tempi della Giunta Alemanno), e quella di Gianluca Forieri, responsabile dell'area legale di Gap, ancora ai domiciliari. Gli avvocati Marco Rocchi e Domenico Mariani per Piccolo e Antonio Paparo per Forieri, hanno insistito sullo spostamento del procedimento a Roma perché – hanno spiegato – è lì che è stato firmato il contratto di appalto ed è quella la giurisdizione se si fa riferimento ai camici fatti cucire in Albania. Una tesi respinta dal pubblico ministero Lorenzo Boscagli, secondo cui non si tratta di una questione di diritto ma di fatto e “se di fatto si deve parlare – ha detto – è necessario ricostruire, dati e date alla mano, la tempistica dell'inizio della produzione dei dispositivi anticovid”. Il pm ha messo in fila elementi per convincere il giudice che la produzione è iniziata nell'area pratese dove diverse ditte cinesi hanno preso il lavoro in subappalto trasformandosi, nel concreto, in una centrale per il confezionamento – in tempi record e a costi ridotti – di tute e camici da distribuire ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea non soltanto a combattere il Covid, ma anche a proteggere loro stessi dal contagio.Gli avvocati di Samuele Piccolo hanno sollevato anche un'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato basata su una precedente nullità relativa all'interrogatorio di garanzia “fissato a poche ore di distanza dall'avviso di deposito degli atti”. Per la cronaca, l'interrogatorio di garanzia al quale Piccolo si presentò avvalendosi però della facoltà di non rispondere, non fu spostato dal giudice delle indagini preliminari come chiesto dagli avvocati. Anche in questo caso, il pm ha ribattuto alle ragioni dei difensori.Il giudice Francesco Santarelli si è riservato le decisioni e rinviato al 19 dicembre anche perché per allora la Cassazione avrà sentenziato sull'istanza presentata sul tema della competenza territoriale dagli avvocati di Massimiliano Piccolo (anche lui scarcerato con l'obbligo di firma), Giuseppe Valentini e Fabio Viglione.Il processo con rito immediato vede sul banco degli imputati anche quattro imprenditori cinesi (Chen An, Qiu Shiding, Qiu Suizhen e Tang Xinlan, tra i difensori l'avvocato Tommaso Magni), tutti gestori di confezioni con sede a Prato e provincia. Imputati destinati, qualunque sarà il tribunale che giudicherà la truffa contestata dai magistrati pratesi, a restare davanti al giudice Santarelli perché accusati di reati inerenti lo sfruttamento del lavoro e l'impiego di manodopera clandestina. A carico dei fratelli Piccolo e di Fiorieri, così come di altri coinvolti nell'inchiesta, le accuse sono violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. La procura ha ricostruito la filiera di camici e tute destinati in parte al Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria e in parte alla Asl Roma 2. Un appalto pubblico da 43 milioni, il secondo più grosso gestito durante la pandemia. Ad aggiudicarselo il consorzio dei fratelli Piccolo, accusati di aver subappaltato in violazione del divieto previsto dal contratto con la pubblica amministrazione. Commesse che sarebbero finite in diverse parti d'Italia con una forte concentrazione nell'area pratese dove le confezioni cinesi avrebbero costretto – dice la procura - operai bengalesi, pachistani e senegalesi a stare con la testa piegata sulle macchine per cucire per ore e ore in cambio di stipendi miseri. Anello di congiunzione tra il mondo imprenditoriale cinese e il consorzio romano, sempre stando agli investigatori, un rappresentante tessile di Carmignano che finì agli arresti domiciliari.