08.06.2020 h 13:10 commenti

Truffa dello specchietto, questa volta arrivano i carabinieri: arrestati due pregiudicati

Almeno tre le truffe a danno di altrettanti anziani. I due uomini portati in caserma in attesa del processo per direttissima

L'ultima truffa dello specchietto è andata male a due pregiudicati siciliani che sono stati arrestati dai carabinieri a Montemurlo. L'arresto risale alla mattina di ieri, domenica 7 giugno. Poco prima di essere bloccati, i due hanno fermato un anziano dicendo che con la sua auto aveva urtato loro rompendo lo specchietto. La truffa è però andata a monte per l'intervento dei carabinieri. Inutile il tentativo di fuga messo in atto: gli uomini sono stati presi e portati in caserma in attesa del processo per direttissima. I militari sono riusciti a raccogliere elementi utili ad attribuire agli arrestati altre due tentate truffe messe in atto sempre nella mattina di ieri e sempre a Montemurlo.









Edizioni locali collegate: Montemurlo

